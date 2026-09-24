Congo-Kinshasa: Des motards et mouvements citoyens sensibilisés aux enterrements dignes et sécurisés contre Ebola à Beni

Une centaine de représentants des corporations de motards, des mouvements citoyens et des groupes de pression de Beni ont été sensibilisés mardi à l'importance des enterrements dignes et sécurisés dans le cadre de la riposte contre la maladie à virus Ebola.

L'activité, organisée au stade de Kimbangu par les équipes chargées de la communication sur les risques et de l'engagement communautaire, visait notamment à répondre aux interrogations sur la gestion des dépouilles des personnes décédées d'Ebola et à lutter contre la désinformation.

Les participants ont été informés sur les procédures de gestion sécurisée des dépouilles ainsi que sur le prélèvement des échantillons nécessaires au diagnostic de la maladie à virus Ebola.

Selon les organisateurs, ces échanges doivent contribuer à réduire les fausses informations et certaines résistances communautaires observées dans le cadre de la riposte.

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Katembo Yesu, président de la Plateforme des associations de taximen de Beni, dit avoir obtenu des éclaircissements sur le déroulement des opérations :

« Je remercie les organisateurs de cette activité de sensibilisation. Il y a plusieurs personnes qui nient l'existence de cette maladie et croient aux rumeurs. Nous venons de voir tout ce qui se passe lors d'un enterrement. »

Pour les équipes de la riposte, une meilleure compréhension des procédures liées aux enterrements dignes et sécurisés peut contribuer à renforcer la collaboration des communautés dans la lutte contre Ebola.

Les organisateurs encouragent ainsi les relais communautaires, les motards et les mouvements citoyens à partager des informations vérifiées afin de limiter la circulation des rumeurs autour de la maladie.