Congo-Kinshasa: Des motards et mouvements citoyens sensibilisés aux enterrements dignes et sécurisés contre Ebola à Beni

23 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Une centaine de représentants des corporations de motards, des mouvements citoyens et des groupes de pression de Beni ont été sensibilisés mardi à l'importance des enterrements dignes et sécurisés dans le cadre de la riposte contre la maladie à virus Ebola.

L'activité, organisée au stade de Kimbangu par les équipes chargées de la communication sur les risques et de l'engagement communautaire, visait notamment à répondre aux interrogations sur la gestion des dépouilles des personnes décédées d'Ebola et à lutter contre la désinformation.

Les participants ont été informés sur les procédures de gestion sécurisée des dépouilles ainsi que sur le prélèvement des échantillons nécessaires au diagnostic de la maladie à virus Ebola.

Selon les organisateurs, ces échanges doivent contribuer à réduire les fausses informations et certaines résistances communautaires observées dans le cadre de la riposte.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Katembo Yesu, président de la Plateforme des associations de taximen de Beni, dit avoir obtenu des éclaircissements sur le déroulement des opérations :

« Je remercie les organisateurs de cette activité de sensibilisation. Il y a plusieurs personnes qui nient l'existence de cette maladie et croient aux rumeurs. Nous venons de voir tout ce qui se passe lors d'un enterrement. »

Pour les équipes de la riposte, une meilleure compréhension des procédures liées aux enterrements dignes et sécurisés peut contribuer à renforcer la collaboration des communautés dans la lutte contre Ebola.

Les organisateurs encouragent ainsi les relais communautaires, les motards et les mouvements citoyens à partager des informations vérifiées afin de limiter la circulation des rumeurs autour de la maladie.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.