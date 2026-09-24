Congo-Kinshasa: James Swan appelle à maintenir la pression contre les ADF au Nord-Kivu

Le chef de la MONUSCO, James Swan, appelle à maintenir une pression opérationnelle soutenue contre les groupes armés, particulièrement les ADF, dans les zones affectées du Nord-Kivu. Il estime que cette pression doit aller de pair avec le renforcement de la protection des civils et de la coopération entre la mission onusienne et les forces de sécurité congolaises.

James Swan l'a déclaré ce mercredi 23 septembre à Beni au Nord-Kivu, où il s'est entretenu avec le vice-gouverneur du Nord-Kivu, le commissaire divisionnaire Louis Second Karawa. Les échanges ont notamment porté sur la persistance des attaques des ADF et leurs conséquences humanitaires, marquées par d'importants déplacements de populations.

Pour le chef de la MONUSCO, la situation sécuritaire dans la région reste préoccupante en raison des attaques répétées des ADF contre les populations civiles.

« La menace posée par les forces démocratiques et alliés les ADF demeure extrêmement préoccupante. Les populations civiles continuent à payer un lourd tribut aux attaques, aux déplacements forcés et à l'insécurité persistante », a déclaré James Swan.

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Il rappelle que la protection des civils demeure une priorité de la mission des Nations unies. À Beni, cela implique notamment, selon lui, de maintenir une présence capable de réagir rapidement lorsque des communautés sont menacées.

James Swan évoque ainsi la nécessité pour la MONUSCO de conserver une posture « robuste, mobile et réactive » dans les zones exposées aux attaques.

Renforcer l'alerte et la capacité d'intervention

Le chef de la MONUSCO insiste également sur l'importance des mécanismes d'alerte précoce. Il estime qu'une meilleure connaissance de la situation sur le terrain doit permettre d'anticiper les menaces et de faciliter une intervention rapide en cas de danger pour les populations.

Cette approche doit notamment permettre à la mission onusienne de mieux identifier les zones exposées et d'adapter sa réponse en fonction de l'évolution de la situation sécuritaire.

Une partie des discussions entre James Swan et le vice-gouverneur du Nord-Kivu a également porté sur la coopération entre la MONUSCO et les forces de sécurité de la RDC face aux ADF.

Pour le chef de la mission onusienne, cette coopération doit rester régulière et concrète. Elle concerne notamment l'échange d'informations, la coordination opérationnelle, les patrouilles ainsi que l'anticipation des menaces dans les zones les plus exposées.

« Cette coopération est essentielle et doit rester concrète, régulière et orientée vers les résultats : échanges des informations, coordination opérationnelle, patrouilles, anticipation des menaces et protection des zones les plus exposées », a-t-il souligné.

James Swan indique que l'objectif est de permettre aux différents acteurs de mieux anticiper les menaces, de prévenir les attaques et d'intervenir le plus tôt possible afin de protéger les populations civiles.

La rencontre de Beni intervient alors que plusieurs territoires du Nord-Kivu restent confrontés à l'activisme de groupes armés et aux déplacements de populations qui en résultent.