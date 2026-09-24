Congo-Kinshasa: L'absence d'éclairage public complique la circulation nocturne sur le boulevard Lumumba au pays

L'insuffisance de l'éclairage public sur plusieurs tronçons du boulevard Lumumba, à Kinshasa, complique la circulation la nuit. Cette situation affecte notamment les automobilistes, les motocyclistes et les piétons qui empruntent cette artère reliant l'aéroport international de N'djili au centre-ville, qui ont fait part de leur inquiétude ce mercredi 23 septembre.

Ils précisent qu'à la tombée de la nuit, plusieurs portions du boulevard sont plongées dans l'obscurité. La faible visibilité rend les déplacements plus difficiles pour les usagers, notamment lors de la traversée de la chaussée.

Pour être davantage visibles, certains piétons affirment utiliser des lampes torches lorsqu'ils traversent la route. D'autres préfèrent attendre avant de s'engager sur la chaussée, parfois en groupe.

Les usagers rencontrés sur place estiment que l'éclairage public reste nécessaire pour faciliter la circulation nocturne et améliorer la sécurité sur cet axe très fréquenté.

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Ils appellent les autorités compétentes à réhabiliter les installations d'éclairage sur les tronçons concernés afin de permettre aux différents usagers de circuler dans de meilleures conditions, particulièrement la nuit.

À ce stade, les autorités de la ville n'ont encore donné de précision sur un éventuel calendrier de réhabilitation de l'éclairage public sur les portions concernées du boulevard Lumumba, seule voix menant vers l'aéroport de