Congo-Kinshasa: Hausse des prix de plusieurs denrées alimentaires sur les marchés de Goma

Les prix de plusieurs denrées alimentaires connaissent une hausse à Goma, dans la province du Nord-Kivu, depuis plusieurs semaines. Haricots, pommes de terre, oignons, légumes et épices sont notamment concernés par cette augmentation, selon des commerçants et des usagers des marchés.

Une mesurette de haricots, qui se vendait autour de 2 500 francs congolais il y a quelques mois, coûte désormais entre 4 000 et 5 000 francs. Le prix d'un sac d'oignons est, lui, passé d'environ 120 000 à près de 300 000 francs.

Les commerçantes expliquent cette évolution par l'augmentation des coûts d'approvisionnement, notamment pour les produits provenant des territoires de Rutshuru et de Masisi. Elles évoquent également des difficultés d'approvisionnement et une rareté de certains légumes sur les étals.

La hausse touche aussi les épices vendues par les commerçants ambulants. Certains vendeurs affirment devoir dépenser davantage pour des quantités de marchandises moins importantes qu'auparavant.

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« Avec 60 000 francs congolais, vous avez seulement un peu de marchandises. Pourtant, jadis, on remplissait tout un sac de différentes épices », témoigne l'un d'eux.

Des ménages confrontés à des difficultés

Cette hausse des prix pèse directement sur les dépenses alimentaires de nombreux ménages. Certains consommateurs disent avoir désormais des difficultés à se procurer régulièrement certains produits de base, notamment les haricots, les pommes de terre, la viande et les légumes.

« Le prix des haricots, des pommes de terre, de la viande ainsi que des légumes est à la hausse. Aujourd'hui, ce n'est pas facile de s'en procurer », témoigne une habitante.

Pour expliquer cette situation, des commerçants évoquent également les conditions climatiques qui auraient affecté les récoltes dans certaines zones de production, notamment après deux mois de sécheresse.

Ils citent aussi l'augmentation des exportations de haricots vers l'Ouganda et d'autres pays voisins, qui, selon eux, contribuerait à réduire l'offre disponible sur les marchés locaux.