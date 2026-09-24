Congo-Kinshasa: Le Gouvernement veut renforcer la planification de l'aménagement du territoire

La République démocratique du Congo veut renforcer la planification et la coordination dans l'aménagement de son territoire afin de mieux encadrer l'occupation des espaces, des ressources et des infrastructures.

Cette orientation était au centre de l'atelier national sur l'aménagement intégré du territoire organisé en août dernier à Kinshasa. Les travaux ont notamment débouché sur des recommandations visant à améliorer la coordination des politiques publiques, sécuriser les réserves foncières et les emprises destinées aux infrastructures, mais aussi à mieux anticiper l'expansion urbaine et les risques liés à l'occupation des espaces.

Dans le prolongement de ces recommandations, le ministre de l'Aménagement du territoire, Jean-Lucien Bussa, a lancé début septembre une mission d'inspection de l'Observatoire national de l'aménagement du territoire (ONAT) à Kinshasa.

Cette mission vise notamment à identifier les occupations non planifiées des emprises publiques et à préserver les voies de drainage, dans un contexte marqué par l'expansion urbaine de la capitale.

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L'enjeu est de passer d'une gestion dispersée du territoire à une approche davantage intégrée, permettant de mieux coordonner les différents usages de l'espace et les politiques publiques.

Quelles leçons tirer de l'atelier national sur l'aménagement intégré du territoire ? Comment mieux coordonner les interventions publiques et prévenir les conséquences d'une occupation désordonnée des espaces ?

Le ministre de l'Aménagement du territoire, Jean-Lucien Bussa, est l'invité spécial de cette émission :