Congo-Kinshasa: La flambée des prix des denrées alimentaires affecte les ménages et commerçants à Goma

Les prix des produits alimentaires de première nécessité enregistrent une hausse sur les marchés de Goma depuis plusieurs semaines.

Les commerçants et les ménages subissent les conséquences du renchérissement du haricot, des oignons, des pommes de terre et des légumes.

Hausse des coûts sur les étals

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Dans les marchés locaux, la mesurette de haricots est vendue entre 4 000 et 5 000 francs congolais (CDF), contre 2 500 CDF auparavant.

Le prix du sac d'oignons est passé de 120 000 à près de 300 000 CDF, tandis que le kilo de pommes de terre en provenance de Ngungu, dans le territoire de Masisi, s'achète désormais à 1 500 CDF.

Les vendeurs d'épices constatent également cette augmentation. Un bassin d'approvisionnement coûte 30 000 CDF, réduisant le volume des stocks achetés par les vendeurs ambulants. Cette situation entraîne des difficultés de nutrition au sein des familles démunies.

Facteurs de la hausse des prix

Les commerçants attribuent cette évolution à l'augmentation des coûts d'approvisionnement dans les centres de production des territoires de Rutshuru et Masisi, ainsi qu'au Rwanda.

Deux facteurs principaux expliquent cette rareté : la sécheresse subie durant deux mois dans les zones agricoles et l'exportation des récoltes de haricots vers l'Ouganda et d'autres pays voisins, réduisant la quantité disponible sur le marché local.