Afrique: Eliminatoires CAN 2027 - 1ère Journée - Tunisie-Ouganda (Demain 20h00 à Radès) - Une page qui s'ouvre

Sous la houlette d'un nouveau staff dirigé par Mouine Chaâbani, nos internationaux abordent les qualifications de la CAN 2027 avec l'ambition d'ouvrir sur une note positive un nouveau chapitre, fermant par là même la page ô combien décevante du dernier Mondial.

Ils étaient 21 joueurs sur 26 à répondre présents, lundi, à l'occasion de la première séance d'entraînement du rassemblement de l'équipe nationale. Aymen Dahmen, Sabri Ben Hassan, Mouhib Chamekh, Mohamed Nasraoui, Moataz Neffati, Edem Arous, Ali Maâloul, Montassar Talbi, Mohamed Amine Ben Hmida, Aïssa Laïdouni, Ferjani Sassi, Mohamed Ali Ben Romdhane, Hamza Rafia, Sayfallah Ltaïef, Khalil Ayari, Sadok Kadida et Rayan Elloumi étaient les premiers à rejoindre le lieu de retraite de la sélection avant de se rendre au stade annexe de Radès à bord du bus.

Quant à Ismaël Gharbi, Sami Chouchane, Yan Valery et Amine Cherni, ils sont allés directement de l'aéroport à l'entraînement.

Avec un groupe aussi constitué, Mouine Chaâbani ne pouvait qu'entrer directement dans le vif du sujet d'autant qu'il ne dispose que de trois jours pour préparer son premier match comptant pour les éliminatoires de la CAN 2027, demain soir à partir de 20h00 sur la pelouse du stade de Radès face à l'Ouganda.

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Le match de la réconciliation ?

Les joueurs qui ont foulé la pelouse de l'annexe du Radès sont tous déterminés à faire oublier aux Tunisiens la débâcle du dernier Mondial, comme en atteste la déclaration de Aïssa Laïdouni : "La participation tunisienne au Mondial 2026 avait été décevante et a suscité une grande déception auprès du public tunisien. Il est donc important de remporter le match face à l'Ouganda afin de restaurer le moral, redorer le blason du football tunisien et permettre à la sélection de retrouver son rayonnement sur la scène continentale".

En somme, le match de demain soir face à l'Ouganda est celui de la réconciliation, des joueurs avec eux-mêmes d'abord et en second lieu avec les Tunisiens qu'ils ont terriblement déçus lors du dernier Mondial. La pire participation dans l'histoire du football tunisien sans doute.

Cela dit, il n'y a pas mieux que la victoire pour faire oublier la débâcle du Mondial et ouvrir un nouvelle page avec pour objectif, à court et moyen terme, la CAN 2027.

Pour rappel, la Tunisie accueillera lundi prochain le Botswana pour le compte de la 2e journée des qualifications de la CAN 2027. Le coup d'envoi sera donné à 20h00.