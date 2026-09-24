Tunisie: Double hommage ce week-end à Tunis à Claudia Cardinale, un an après sa disparition

Un an après sa disparition, l'actrice italo-tunisienne Claudia Cardinale sera au centre d'un double hommage cinématographique organisé les 26 et 27 septembre à Tunis et à La Goulette, sa ville natale.

Organisées par l'ambassade d'Italie et l'Institut italien de culture de Tunis (IIC), ces commémorations débuteront samedi 26 septembre à 18H30 dans le nouveau siège de l'IIC.

Cette soirée inaugurale, en présence de Francesca Cristaldi, petite-fille de la comédienne, sera marquée par la projection du film de Luchino Visconti, Le Guépard (Il Gattopardo), dans lequel elle incarnait le personnage d'Angelica Sedara.

Le lendemain, dimanche 27 septembre à 19H00, l'hommage se déplacera à La Goulette pour une projection en plein air de son dernier film, L'Île du Pardon, un long métrage réalisé par Ridha Béhi et sorti en salles en 2022. Cette oeuvre constitue la dernière apparition de la comédienne à l'écran. La diffusion aura lieu face à la fresque murale de la rue Scipion, qui lui est dédiée.

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Dans nos archives Aziz Dougaz en finale du tournoi de Saint-DomingueNée à Tunis en 1938, Claudia Cardinale avait commencé sa carrière cinématographique après avoir été sacrée « plus belle Italienne de Tunis » en 1957. Ce titre lui avait permis d'intégrer les studios de la Cinecittà à Rome, avant de mener une carrière internationale sous la direction de cinéastes tels que Federico Fellini, Sergio Leone ou Blake Edwards.

L'actrice avait effectué sa dernière visite officielle en Tunisie en mai 2022. Elle avait alors inauguré à La Goulette une rue portant son nom ainsi que la fresque murale commémorative, avant son décès survenu en septembre 2025 à l'âge de 87 ans en France.

Ces rendez-vous gratuits saluent la mémoire d'une figure du septième art tout en marquant les liens historiques unissant l'Italie et la Tunisie à travers son parcours artistique.