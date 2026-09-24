Afrique: Tunisie-Chine - Vers un renforcement de la coopération commerciale, touristique et universitaire

L'ambassadeur de Tunisie à Pékin, Adel Larbi, a examiné mardi avec le ministre chargé du Département des relations extérieures du Comité central du Parti communiste chinois, Liu Haixin, les moyens de renforcer et de diversifier les relations économiques, commerciales et d'investissement entre la Tunisie et la Chine, dans le cadre de leur partenariat stratégique et des accords conclus entre les deux pays.

La rencontre a notamment porté sur la promotion des échanges commerciaux, des investissements et du tourisme, ainsi que sur le renforcement de la coopération universitaire et académique, à travers l'augmentation du nombre de bourses accordées aux étudiants tunisiens et le développement des partenariats entre les établissements universitaires et les centres de recherche scientifique et technologique des deux pays, selon un communiqué.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement du dialogue et de la concertation avec les milieux politiques officiels chinois.

Elle intervient parallèlement à la participation de l'ambassadeur tunisien, aux côtés des ambassadeurs des pays arabes accrédités en Chine, à une rencontre interactive avec le responsable chinois consacrée au renforcement des relations sino-arabes.

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Les participants ont évoqué le renforcement de la coopération multilatérale, notamment à travers l'activation de ses mécanismes ou la mise en place de nouvelles approches susceptibles d'accroître son efficacité et de favoriser des solutions concrètes, ainsi que le développement de la coopération bilatérale et multilatérale entre les pays arabes et la Chine.

Les discussions ont également porté sur la préparation des prochaines échéances destinées à renforcer la coopération sino-arabe, notamment le prochain sommet du Forum de coopération arabo-chinoise, qui doit se tenir en Chine.