Tunisie: Lutte contre la corruption - Le pays met en avant ses réformes et mécanismes de contrôle

Le président du Haut Comité de contrôle administratif et financier (HCCAAF), Imed Hazgui, a réaffirmé l'engagement de la Tunisie en faveur de la lutte contre la corruption, lors des travaux de la sixième session de la Conférence des États parties à la Convention arabe de lutte contre la corruption, tenue à Doha du 21 au 23 décembre 2026.

Dans son intervention, Imed Hazgui a indiqué que la politique tunisienne de lutte contre la corruption repose notamment sur l'application de la loi et la promotion des principes d'intégrité dans les secteurs public et privé.

Selon un communiqué publié par le Comité, cette politique s'est notamment traduite par la révision de plusieurs textes législatifs, la simplification des procédures administratives, la numérisation des services publics ainsi que le développement des systèmes d'information utilisés dans le secteur public. Ces mesures visent notamment à réduire la marge d'intervention humaine et, par conséquent, les risques de pratiques corruptives.

Le président du HCCAAF a également évoqué le renforcement des structures de contrôle, la mise en place de mécanismes de reddition des comptes, la lutte contre l'impunité ainsi que la relance du processus de réconciliation.

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Sur le plan régional, Imed Hazgui a plaidé en faveur d'une coopération accrue entre les États arabes et les organisations régionales, fondée sur l'échange d'expériences, d'expertises et de bonnes pratiques, conformément aux dispositions de la Convention arabe de lutte contre la corruption et aux objectifs qui en découlent.

Il a, par ailleurs, souligné la nécessité de renforcer les efforts des pays arabes afin d'inciter la communauté internationale à développer des mécanismes de coopération plus efficaces dans la lutte contre la corruption. Il a notamment appelé à la mise en oeuvre de l'ensemble des dispositions de la Convention des Nations unies contre la corruption et à la facilitation des procédures de restitution des fonds détournés.