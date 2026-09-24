Tunisie: Grand Tunis - 'Le Fantôme', suspecté de plus de 15 vols dans des hôpitaux, arrêté

Les agents de la brigade de la police judiciaire de Bab Bhar ont interpellé, mercredi matin, dans un hôpital de la capitale, un homme soupçonné d'être impliqué dans plusieurs vols commis au sein d'établissements hospitaliers du Grand Tunis. Il a été arrêté en flagrant délit alors qu'il était déguisé en infirmier, à la suite d'un piège tendu par les forces de l'ordre.

Surnommé "Le Fantôme", le suspect, âgé d'une cinquantaine d'années, serait spécialisé dans les vols commis à l'intérieur des hôpitaux. Selon les premières informations disponibles, plus de 15 affaires similaires lui seraient attribuées dans différentes zones du Grand Tunis.

L'affaire a débuté à la suite de plusieurs signalements ainsi que de l'exploitation des images des caméras de surveillance installées dans différents établissements hospitaliers de la région. Les enregistrements auraient permis de documenter plusieurs opérations de vol et des intrusions visant notamment les biens des patients ainsi que ceux des cadres médicaux et paramédicaux.

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À la suite d'opérations de surveillance et de suivi menées par les agents de la brigade de la police judiciaire de Bab Bhar, l'identité du suspect aurait été établie et ses déplacements suivis de manière rapprochée.

Les investigations ont finalement permis de tendre un piège au suspect dans l'un des hôpitaux de la capitale, où il a été interpellé alors qu'il se faisait passer pour un infirmier.

Le suspect a été placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête, en attendant la poursuite des procédures légales et sa présentation devant les autorités judiciaires compétentes, rapporte Mosaique Fm.