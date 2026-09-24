Afrique: Investissement et innovation dans les BTP - Les experts africains se réunissent à Abidjan en novembre pour réfléchir à la question

Rapprocher les expertises et créer davantage de passerelles entre les pays africains en vue d'un modèle économique adapté est l'un des objectifs phares de la rencontre.

Comment mobiliser efficacement les innovations technologiques africaines, les investissements publics et privés, ainsi que des mécanismes de financement africains adaptés pour accélérer la mise en place d'infrastructures durables, inclusives et résilientes, répondant aux défis urbains, économiques et sociaux de l'Afrique de demain ?

C'est la quintessence du Forum de l'innovation et de l'investissement dans le secteur de la construction (Fiisec 2026), qui se tiendra à Abidjan du 26 au 28 novembre 2026, autour du thème général : « Bâtir l'Afrique de demain : innovation, investissement et infrastructures durables à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle ».

Pour annoncer cet événement d'envergure panafricaine, Moustapha Diallo, ingénieur sénégalais des Btp et promoteur du Fiisec, a réuni des experts du Btp de plusieurs pays ainsi que des partenaires techniques et financiers au bureau du Crrae-Umoa, à Cocody-Bonoumin, le 17 septembre 2026.

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Ce forum vise, entre autres, à promouvoir des logements et des infrastructures abordables, durables et adaptés aux besoins des populations africaines, en utilisant davantage les matériaux locaux ; à encourager l'usage du numérique et de l'intelligence artificielle dans la construction ; à mobiliser davantage de financements pour les projets de construction en impliquant les investisseurs privés, les partenariats public-privé et la diaspora, et à faciliter la préparation de projets solides ainsi que la rencontre entre porteurs de projets, investisseurs et institutions financières.

À l'ouverture du lancement officiel du Fiisec 2026, Siriki Sangaré, président de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire, a rappelé qu'avec une démographie galopante et une urbanisation rapide, l'Afrique de l'Ouest devrait compter, en 2050, selon les perspectives, environ 300 millions de jeunes. Ce qui constitue, selon lui, un défi majeur en matière d'emploi.

Les Pme nationales, selon lui, ne détiennent que 20 % des parts de marché et le modèle économique proposé par les bailleurs de fonds n'est pas adapté aux économies africaines. C'est pourquoi les expertises africaines ne doivent pas travailler de façon isolée, mais ensemble. « C'est pour cela que je salue cette initiative », a-t-il dit.

Selon lui, pour l'aboutissement de cette initiative, les États, les collectivités, les banques, les institutions financières, les promoteurs, les constructeurs, les industriels et les propriétaires fonciers ont tous, chacun en ce qui le concerne, un rôle à jouer. « Le problème de l'Afrique, ce n'est pas où trouver l'argent ni la compétence, mais le modèle économique », a-t-il diagnostiqué.

Pour élaborer un modèle économique adapté aux réalités ouest-africaines, il a recommandé une synergie d'action entre les experts des différents pays, dans tous les domaines. D'où sa joie de voir la Côte d'Ivoire accueillir le lancement de la 4e édition du Fiisec, couplée à la 3e édition de la Truelle d'or sénégalaise, qui se déroulera sur les bords de la lagune Ébrié les 26, 27 et 28 novembre 2026.

Mariam Mané, représentant Paul Benoit Sarr, de l'ambassade du Sénégal en Côte d'Ivoire, a tenu à rassurer les participants sur l'engagement de son pays à soutenir le Fiisec. « Nous avons reçu mandat du ministère de l'Urbanisme du Sénégal, mais également du ministère des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Sénégalais de l'extérieur, d'accompagner l'initiateur pour que ce projet puisse réussir.

Parce que la mission principale de l'ambassade est que cette initiative renforce la coopération entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, mais aussi entre le Sénégal et les autres pays du continent », a dit la diplomate.

Quant à l'initiateur, Moustapha Diallo Mamadou, il a vivement remercié les autorités ivoiriennes pour l'accueil de ce forum panafricain réunissant des experts du Btp.

Selon lui, le Fiisec est un creuset de valorisation du capital humain africain et de rapprochement des expertises, qui vise à créer davantage de passerelles entre les pays africains. La 4e édition du Fiisec sera couplée à la 3e édition de la Truelle d'or sénégalaise, qui récompensera les meilleurs acteurs du secteur de la construction.

Le colonel Malick Diop, ingénieur des ponts et chaussées et président du jury, a dévoilé les critères d'évaluation des candidats à ce prix. Il s'agit, entre autres, de la qualité technique et du respect des règles de l'art ; de la sécurité et de la santé des travailleurs sur le chantier ; de la maîtrise des délais et des coûts ; de la formation et de la qualification des équipes ; de la part de l'innovation et du contenu local ; enfin, de la durabilité de l'ouvrage et de son insertion dans son environnement.

« Une distinction n'a de valeur que par la rigueur de celui qui la décerne. Notre jury travaillera donc dans l'indépendance. Je le dis sans détour, la sécurité des hommes sera examinée avec la même exigence que la performance technique. Il n'y a pas de bel ouvrage payé au prix d'une vie », a-t-il tranché, en guise de conclusion.

Le Bénin est le pays invité d'honneur de cette édition.