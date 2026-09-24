Cote d'Ivoire: Maison des entreprises publiques - Mariatou Koné-Traoré s'enquiert de l'avancement des travaux

La ministre du Portefeuille de l'Etat et des Entreprises publiques, le Pr Mariatou Koné-Traoré, a visité le mercredi 23 septembre 2026, à Abidjan-Plateau, la maison des entreprises publiques, en vue de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux.

Cette maison, a-t-elle précisé, est celle qui gère les actifs de l'Etat. « Aujourd'hui c'est une visite de chantier qui permet de voir que la volonté de l'Etat qui est de regrouper tous les services de la Dgpe (Direction générale du patrimoine de l'Etat) est en train d'être mise en oeuvre. Nous sommes à près de 90 % du taux de réalisation », a-t-elle déclaré à l'issue de la visite.

A l'en croire, c'est un bâtiment qui va aider l'Etat ivoirien à plusieurs niveaux. Car tous les collaborateurs en charge de ce secteur vont être regroupés au sein de cet immeuble, ce qui va réduire les distances, les coûts (les coûts de location). En d'autres termes, l'Etat gagne en temps, en argent et en déperdition d'activités.

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« Le Président de la République nous a instruits à l'effet de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de champions nationaux. C'est donc avec fierté que ce travail a été confié à une entreprise nationale qui a fait ses preuves et nous en sommes pour l'instant, hormis les questions de délais, satisfaits de cette entreprise », a insisté la ministre qui reconnaît à l'occasion, le retard qu'accuse l'entreprise. Car l'immeuble en principe devrait être livré depuis un an.

Le président du groupe Kaydan, Alain Kouadio, dont Artémis, qui est en charge de la construction, est une filiale, a déclaré : « Nous sommes heureux d'avoir pu obtenir la mission noble de construire la Maison des entreprises publiques. Nous avons eu quelques retards sur le chantier, mais nous lui avons donné l'assurance de livrer un bâtiment répondant à des standards internationaux », a-t-il promis, exprimant sa gratitude à la ministre et au Chef de l'État, Alassane Ouattara, pour la confiance qu'ils leur ont accordée.

« Vous savez, en termes de travaux, le plus difficile c'est l'approvisionnement. Tous les approvisionnements sont là. Nous avons eu des difficultés liées aux transports des marchandises vu les différents conflits internationaux. Mais quand on dit c'est achevé à 90 %, l'élément le plus important, est à quel niveau se situe l'approvisionnement. L'approvisionnement est aujourd'hui à 98 % et les 2 % restants, ce sont des approvisionnements qui se font localement », a-t-il expliqué.

Selon lui, il n'y a plus de risque d'inachèvement de ce projet. « C'est juste une question de temps. Nous avons donc mis en place des équipes qui travaillent de jour comme de nuit. Et pour cela, nous avons donné une seule parole à Mme la ministre, en novembre nous livrons le bâtiment », a promis Alain Kouadio.