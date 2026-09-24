Cote d'Ivoire: Protection sociale - La prime spéciale de retraite appelée à s'inscrire dans la durée

Le gouvernement ivoirien veut donner un cadre durable aux mesures prises en faveur des retraités et de leurs ayants droit. Le Conseil des ministres a adopté, ce 23 septembre 2026, deux ordonnances portant institution de la prime spéciale de retraite au profit des bénéficiaires des régimes de pension gérés par l'Institution de prévoyance sociale-Caisse générale de retraite des agents de l'État (IPS-CGRAE).

Ces textes viennent consolider le dispositif mis en place ces dernières années dans le cadre de la politique de protection sociale. Ils concernent notamment la prime spéciale destinée aux retraités relevant des régimes gérés par l'IPS-CGRAE et la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS).

Selon le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, le Conseil des ministres avait adopté, le 1er octobre 2025, un ensemble de réformes visant à améliorer les droits des retraités et de leurs ayants droit. Ces réformes, mises en oeuvre par la CNPS et l'IPS-CGRAE, ont notamment porté sur les modalités de calcul des pensions et l'extension du bénéfice de la pension d'orphelin à l'orphelin de père ou de mère.

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La nouvelle étape consiste à inscrire la prime spéciale de retraite dans un cadre juridique plus pérenne. Le gouvernement entend ainsi donner une assise durable à cette prestation, conformément à l'annonce faite par le Président de la République dans son adresse à la Nation du 6 août 2024. Depuis septembre 2025, la prime correspond à deux tiers de la pension mensuelle, contre un tiers lors de sa première mise en oeuvre en 2024.

Cette évolution vise également à sécuriser les droits des assurés sociaux et de leurs ayants droit. En mars 2026, le gouvernement avait déjà présenté devant le Parlement les textes relatifs à la ratification des ordonnances encadrant la prime spéciale pour les secteurs public et privé.

Au-delà du versement annuel de la prime, les réformes engagées touchent donc à plusieurs aspects du système de retraite. L'amélioration des conditions de calcul des pensions et l'élargissement de certains droits aux ayants droit participent de cette volonté de renforcer la protection sociale.

Avec ces deux ordonnances, l'exécutif entend surtout pérenniser les acquis sociaux et offrir davantage de visibilité aux retraités et à leurs familles. Une orientation qui concerne directement les bénéficiaires des régimes de retraite de la CNPS et de l'IPS-CGRAE, dont plus de 220 000 retraités bénéficient déjà de la prime spéciale.