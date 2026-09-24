Cote d'Ivoire: Un établissement scolaire international présente les ambitions de sa nouvelle équipe dirigeante

23 Septembre 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Patrick N'Guessan

Fondée en 1973, La Farandole Internationale poursuit son développement dans le paysage éducatif ivoirien. À l'occasion de sa journée de découverte, ce mercredi 23 septembre 2026, l'établissement a présenté son projet pédagogique et les ambitions de sa nouvelle équipe dirigeante.

À la tête de l'école, le proviseur Olivier Navarro souhaite faire de l'établissement une école d'excellence accessible à tous. Fort d'une carrière débutée en 2000 dans l'Éducation nationale comme conseiller principal d'éducation, puis poursuivie dans des fonctions de direction, il entend placer la réussite et l'accompagnement de chaque élève au coeur du projet. « Il s'agit de permettre à tous les élèves qui viennent à l'établissement de réussir, et ce, dans les meilleures conditions possibles », souligne-t-il.

L'établissement entend également associer exigences du système éducatif français et réalités ivoiriennes. Culture, langues, coutumes et environnement social sont ainsi pris en compte afin d'offrir aux élèves un cadre adapté. Le diplôme national du brevet et, à terme, le baccalauréat doivent leur permettre de poursuivre leurs études, notamment en France.

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L'école affiche par ailleurs 96 % de réussite aux examens l'an dernier, avec l'ambition de progresser encore. Les classes comptent cette année entre 20 et 25 élèves, afin de favoriser un suivi plus individualisé.

Nouvelle directrice du primaire, Valérie Moretti insiste sur l'importance des premières années. « L'avenir se construit dès la maternelle », estime-t-elle. Langage, découverte des nombres, autonomie, socialisation et confiance en soi constituent, selon elle, les bases de la réussite future.

Avec vingt ans d'expérience auprès d'enfants et d'équipes éducatives à travers le monde, elle souhaite également renforcer le dialogue avec les familles, à travers « une porte toujours ouverte, une écoute sincère et une communication claire et régulière ».

Après plus de cinq décennies d'existence, cette école entend ainsi ouvrir un nouveau chapitre, fondé sur la réussite, l'inclusion et l'accompagnement de chaque enfant, de la maternelle au baccalauréat.

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