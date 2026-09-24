Cote d'Ivoire: Programme d'appui à l'écosystème des startups - 50 millions de Fcfa distribués aux lauréats

Le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, a procédé, le 23 septembre, à Abidjan, à la remise des prix du concours "Design sprint universitaire" porté par l'émission Campus Startups Ivoire diffusée sur Life TV. La cérémonie s'inscrit dans le cadre du partenariat entre l'Agence emploi jeunes (Aej) et Cdc-CI Capital.

L'équipe Impact Green de l'université Péléforo Gon Coulibaly de Korhogo est le lauréat de la troisième édition. Elle est suivie de Crack Team de l'École supérieure de commerce Castaing et de Newgen de l'université polytechnique de Bingerville.

Les trois équipes ont respectivement reçu 32 millions de Fcfa et des équipements informatiques, 11 millions de Fcfa et des équipements informatiques et 7 millions de Fcfa et des équipements informatiques. Soit une enveloppe globale de 50 millions de Fcfa.

Les lauréats bénéficieront d'un programme d'incubation et d'immersion destiné à accompagner la maturation et la poursuite de leurs projets au sein de leurs universités respectives. Le "Design sprint universitaire" entend ainsi valoriser l'innovation et l'excellence des étudiants, favoriser la transformation de leurs idées en startups et renforcer l'implication des universités et de leurs encadreurs.

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Pour le ministre Mamadou Touré, « à travers ces trois lauréats, c'est toute la jeunesse ivoirienne qui gagne. Une jeunesse audacieuse, talentueuse et résolument tournée vers l'avenir ».

Et d'ajouter : « Le prix que nous remettons aujourd'hui n'est pas une simple récompense financière ou matérielle. Il est l'illustration vivante de ce que le Statut de l'Étudiant-Entrepreneur doit produire : donner la légitimité, la confiance et les outils nécessaires à l'étudiant pour qu'il devienne, dès les bancs de la faculté, un bâtisseur de richesse et un pourvoyeur d'emplois ».

Design sprint universitaire s'inscrit dans le cadre du Programme d'appui à l'écosystème des startups (Paes) mis en oeuvre par Cdc-CI Capital et l'Agence emploi jeunes. La première saison a mobilisé près de 4 000 étudiants répartis dans plus de 600 équipes à travers le pays.

Cette participation illustre l'engouement suscité par le programme au sein de la jeunesse universitaire et son caractère inclusif. Structuré autour de quatre piliers, le dispositif vise notamment à promouvoir l'entrepreneuriat, à renforcer l'autonomie des jeunes et à diversifier les mécanismes d'accompagnement et de financement.

Le directeur général de Cdc-CI Capital, Arthur Coulibaly, a salué l'engagement du ministre Mamadou Touré en faveur de l'entrepreneuriat des jeunes.

Pour l'administrateur de l'Aej, Jean-Louis Kouadio, cette initiative constitue une expérimentation appelée à produire des enseignements utiles. Elle permet notamment de tester un mécanisme de financement destiné aux jeunes entrepreneurs étudiants, avec la perspective, si les résultats sont concluants, de le déployer à plus grande échelle.

Au nom des lauréats, Léténéménin Fofana de l'université Péléforo Gon Coulibaly de Korhogo, a promis de « faire germer la graine qu'il a semée ». La mobilisation de près de 4 000 étudiants montre que la créativité et l'innovation estudiantines dépassent les frontières d'Abidjan et gagnent progressivement les campus de l'ensemble des régions.