Cote d'Ivoire: Conseil constitutionnel et Parquet général - Quatre nominations prennent effet le 1er octobre

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a procédé, ce mercredi 23 septembre 2026, à la signature de deux décrets portant nomination de trois conseillers au Conseil constitutionnel et d'un Procureur général près la Cour de cassation et le Conseil d'État.

Au titre du Conseil constitutionnel, trois personnalités ont été nommées conseillers pour une durée de six ans, à compter du 1er octobre 2026.

Il s'agit de Yolande Nda Tanoh épouse Bakayoko, avocate, ainsi que de Ali Yéo et Mamadou Diakité, tous deux magistrats hors hiérarchie.

Ces trois nominations viennent compléter la composition de cette institution chargée notamment de veiller au respect de la Constitution et d'exercer les compétences qui lui sont dévolues par les textes en vigueur.

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Au titre du Parquet général près la Cour de cassation et le Conseil d'État, le chef de l'État a nommé Théodore René François Kouassi Komoin, magistrat hors hiérarchie, Groupe A, échelon unique, au poste de Procureur général près la Cour de cassation et le Conseil d'État.

Ces désignations concernent ainsi deux institutions importantes de l'organisation juridictionnelle ivoirienne. Elles portent, d'une part, sur trois postes de conseillers au Conseil constitutionnel et, d'autre part, sur la fonction de Procureur général près la Cour de cassation et le Conseil d'État.

Les fonctions des trois nouveaux conseillers au Conseil constitutionnel prendront effet à compter du 1er octobre 2026, pour un mandat de six ans.

Le décret portant nomination de Théodore René François Kouassi Komoin intervient, pour sa part, au titre du Parquet général près la Cour de cassation et le Conseil d'État.

Le communiqué officialisant ces nominations a été signé à Abidjan, le 23 septembre 2026, par Masséré Touré-Koné, Secrétaire générale de la Présidence de la République.

Avec ces deux décrets, quatre personnalités sont ainsi appelées à exercer de nouvelles fonctions au sein de ces deux institutions. Le Conseil constitutionnel accueillera trois nouveaux conseillers, tandis que Théodore René François Kouassi Komoin prendra les fonctions de Procureur général près la Cour de cassation et le Conseil d'État.