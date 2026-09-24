Cote d'Ivoire: Transition écologique - Le président de la HABG appelle la jeunesse à saisir les opportunités

Le président de la Haute autorité pour la bonne gouvernance (Habg), Épiphane Zoro Bi Ballo, a appelé, le mercredi 23 septembre 2026, les jeunes Ivoiriens à s'intéresser aux opportunités offertes par la finance climatique, notamment dans l'entrepreneuriat, l'innovation et la création d'emplois.

« La finance climatique peut paraître comme une affaire réservée aux grandes institutions, mais elle peut être aussi une affaire destinée à des jeunes entrepreneurs, des jeunes innovateurs, des jeunes ingénieurs », a déclaré Épiphane Zoro Bi Ballo, lors d'une journée de sensibilisation organisée à la Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire, au Plateau.

Organisée par la Fondation pour la Culture et l'Éducation, en partenariat avec la Habg, la rencontre, baptisée « Youth Finance Climate Day », était placée sous le thème « Jeunesse face aux changements climatiques en Côte d'Ivoire : comprendre les enjeux, saisir les opportunités et agir pour un développement durable ». Elle a réuni plusieurs acteurs autour de présentations de projets, d'une table ronde et d'une fresque participative sur le climat et la biodiversité.

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Patron de la cérémonie, le président de la Habg a souligné que la transition écologique représente également un champ d'opportunités pour les jeunes, citant notamment la gestion des déchets, les énergies propres, l'agriculture résiliente, le recyclage, l'économie circulaire et les services environnementaux comme autant de secteurs susceptibles de favoriser la création de nouvelles entreprises.

Il a appelé les jeunes à renforcer leurs connaissances sur les changements climatiques et les mécanismes de la finance climatique, tout en développant leur capacité à transformer leurs idées en projets structurés et économiquement viables.

Épiphane Zoro Bi Ballo a également souligné le lien entre transition écologique et bonne gouvernance, estimant que les financements destinés à la lutte contre le changement climatique doivent effectivement bénéficier aux projets auxquels ils sont affectés. « Il ne peut y avoir de développement durable sans gouvernance durable », a-t-il affirmé, insistant sur l'importance de l'intégrité dans la consolidation de la confiance, de l'investissement et du développement.

Cinq projets de jeunes retenus pour bénéficier de subventions

Le secrétaire général de la Fondation pour la Culture et l'Éducation, Oscar Kévin Koffi, a expliqué que l'initiative vise notamment à rapprocher les jeunes des opportunités offertes par le secteur climatique, à l'occasion de cette journée d'activités consacrée à la finance climatique et aux opportunités d'emploi pour les jeunes.

Cinq projets portés par des jeunes ont été présentés devant un jury. Ils pourront bénéficier de subventions pouvant atteindre deux millions de francs Cfa. Ces initiatives portent notamment sur l'agriculture climatique ou écologique et sur différentes solutions liées à la transition écologique. Leur mise en oeuvre bénéficiera du soutien de plusieurs partenaires et d'un suivi associant notamment les structures du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, ainsi que la Fondation pour la Culture et l'Éducation.

Ces projets portés par des jeunes visent à contribuer à la construction d'une économie ivoirienne plus verte, inclusive et résiliente.