Cote d'Ivoire: Coopération ivoiro-turque - L'ambassadrice Deniz Erdoğan Barim reçoit les nouveaux boursiers YTB 2026

Les nouveaux bénéficiaires ivoiriens des Bourses d'études Türkiye (YTB) 2026 ont été reçus, mercredi 23 septembre, à l'ambassade de Türkiye en Côte d'Ivoire, au Plateau. Une rencontre placée sous le signe de l'excellence académique et du renforcement des liens entre les deux pays.

L'ambassadrice de la République de Türkiye en Côte d'Ivoire, S.E. Mme Deniz Erdoğan Barim, a reçu, mercredi 23 septembre 2026 à Abidjan, les nouveaux étudiants ivoiriens sélectionnés dans le cadre du programme Bourses d'études Türkiye (YTB) 2026.

Admis aux niveaux Licence, Master et Doctorat, ces jeunes poursuivront leur formation dans des universités turques dans des domaines variés, notamment les sciences sociales, les sciences de la santé, la Biotechnologie, les sciences de l'environnement, les sciences administratives et l'ingénierie. Ils ont été soigneusement sélectionnés après étude de dossiers de candidature et de test d'entretien.

Dans son adresse, l'ambassadrice a félicité les lauréats pour leur sélection et les a encouragés à tirer pleinement profit de cette opportunité académique. Elle a rappelé l'importance du programme YTB dans la politique de coopération de la Türkiye avec les pays africains.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Mis en oeuvre depuis 2012, le programme offre aux étudiants internationaux un dispositif comprenant notamment la prise en charge des frais de scolarité, l'hébergement ainsi que l'apprentissage de la langue turque.

Au-delà de la formation universitaire, Mme Deniz Erdoğan Barim a invité les nouveaux boursiers à considérer leur séjour en Türkiye comme une occasion de mieux connaître la société, la culture et les institutions du pays d'accueil. Elle les a également exhortés à devenir, à leur retour, de véritables « ponts culturels et académiques » entre la Türkiye et la Côte d'Ivoire.

Cette orientation rejoint les objectifs affichés par YTB, qui développe également des programmes destinés aux étudiants et universitaires africains. Le Programme de langue turque pour fonctionnaires et académiciens (KATİP) constitue, à cet égard, l'un des dispositifs de coopération linguistique et institutionnelle.

En 2024, il a accueilli des fonctionnaires et universitaires provenant d'une trentaine de pays africains. La Türkiye mise sur ses anciens étudiants pour consolider durablement ces relations.

Pour les nouveaux boursiers ivoiriens, cette sélection ouvre une nouvelle étape de leur parcours académique. Ils ont exprimé leur gratitude à la Türkiye et à YTB pour cette opportunité, tout en affichant leur ambition de réussir leurs études et de valoriser, à terme, les compétences acquises au service de leur pays.

À travers ces programmes, la coopération ivoiro-turque se prolonge ainsi dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la formation des ressources humaines. Pour les deux parties, les étudiants formés en Türkiye sont appelés à contribuer, demain, au rapprochement des institutions, des milieux universitaires et des sociétés ivoirienne et turque.