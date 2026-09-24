Congo-Brazzaville: Disparition - Jean-Bruno Thiam s'en est allé

Le journaliste et homme de radio congolais, Jean-Bruno Thiam, de son nom complet Sidy Ousman Jean-Bruno Thiam, est décédé le 22 septembre à Brazzaville à l'âge de 81 ans, a-t-on appris auprès de sa famille.

L'annonce de sa disparition s'est propagée dans la nuit du 22 au 23 septembre sur les réseaux sociaux, avant d'être confirmée dans la journée par un avis de décès rendu public par ses proches. Les circonstances de sa mort n'ont pas été précisées.

Figure pionnière du journalisme en République du Congo, Jean-Bruno Thiam appartenait à la génération des professionnels ayant contribué au développement des médias nationaux au lendemain de l'indépendance.

Journaliste de radio et homme de presse, il a notamment travaillé au sein du service de la presse présidentielle sous la présidence de Marien Ngouabi. Son parcours professionnel l'a conduit à exercer dans différents secteurs liés à l'information et à la communication.

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Jean-Bruno Thiam était également proche du monde culturel et artistique. Il entretenait notamment des relations avec plusieurs figures de la musique africaine, parmi lesquelles le musicien congolais Tabu Ley, témoignant de son intérêt pour le milieu artistique et culturel de son époque.

Après plusieurs années passées en France, il y a poursuivi son activité dans le domaine de la communication. Il a notamment travaillé au sein de la cellule de communication de la place Joffre à Paris, avant de regagner la République du Congo où il a exercé les fonctions d'ambassadeur itinérant.

Ses proches et ceux qui l'ont côtoyé retiennent de lui un homme discret, disponible et attaché aux relations humaines. Ils saluent également sa passion pour la recherche documentaire et la préservation de la mémoire, notamment à travers la collecte et la transmission de documents permettant de mieux restituer les faits et les grandes étapes de l'histoire contemporaine africaine.

Fils de Yoro Thiam et de Senabou Cisse, Jean-Bruno Thiam était issu d'une famille congolaise originaire d'Afrique de l'Ouest. Sa disparition marque la fin du parcours d'un professionnel ayant traversé plusieurs périodes de l'histoire de la presse et de la radio en République du Congo. "Le Vieux Thiam, notre très cher Aîné, paix à son âme", a-t-on écrit à la rédaction du quotidien Les Dépêches de Brazzaville.