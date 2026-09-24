Congo-Brazzaville: Tournoi de gala de handball - Le CFJSO domine l'AS Bokouélé

La 22e journée des matchs de gala organisés par la Dynamique Le Réveil du handball congolais s'est poursuivie, le 20 septembre, au Square de Gaulle à Bacongo.

La rencontre, qui a opposé en seniors hommes AS Bokouelé au CFJSO qui comptait parmi les affiches au programme, a été très disputée. Elle a tenu le public en haleine jusqu'au coup de sifflet final. Au terme de la rencontre , le CFJSO s'est imposé sur le score de 26 buts à 21.

En première rencontre de cette 22e journée, toujours chez les seniors hommes, la BMC a confirmé face à l'Académie qu'elle a largement battue 45 buts à 23. Chez les seniors dames, Grain de Sel a laminé le Centre de Formation Pierre-Ntsiété, 55 buts à 17.

Les U16 n'ont pas restés en marge. Dans cette catégorie, le CFJSO a pris le dessus sur Union Sport Ngamaba, 22 buts à 9. Chez les seniors hommes, l'Interclub a puisé dans sa réserve pour venir à bout de l'AVR, 29 buts à 27. En seniors dames, la DGSP a confirmé sa suprématie devant l'Asoc, 36 buts à 16. Dans la capitale économique par contre, les rencontres de la Dynamique se sont également poursuivies.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À Pointe-Noire, les équipes ont disputé les matchs comptant pour la 19e journée. Chez les hommes, Munisport a battu Pelerin 29-22. Et l'AS Cheminots a eu raison de l'Interclub 33-27. Chez les dames, Tié-tié sport l'emporte devant Pelerin 29-16 et Banco sport a surpris l'AS Cheminots 22-19

À Owando, dans le département de la Cuvette, les rencontres ont également livré leur verdict. En seniors dames, Promo Sport a dominé Patronage 23 buts à 17. Chez les seniors hommes, Patronage a pris sa revanche en s'imposant face à Promo Sport sur le score de 27 buts à 25. Cette journée a été riche en enseignements pour la Dynamique Le Réveil du handball congolais, qui poursuit ainsi sa programmation à travers plusieurs localités du pays.