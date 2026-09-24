Congo-Brazzaville: Tournoi de gala de handball - Le CFJSO domine l'AS Bokouélé

23 Septembre 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par James Golden Eloué

La 22e journée des matchs de gala organisés par la Dynamique Le Réveil du handball congolais s'est poursuivie, le 20 septembre, au Square de Gaulle à Bacongo.

La rencontre, qui a opposé en seniors hommes AS Bokouelé au CFJSO qui comptait parmi les affiches au programme, a été très disputée. Elle a tenu le public en haleine jusqu'au coup de sifflet final. Au terme de la rencontre , le CFJSO s'est imposé sur le score de 26 buts à 21.

En première rencontre de cette 22e journée, toujours chez les seniors hommes, la BMC a confirmé face à l'Académie qu'elle a largement battue 45 buts à 23. Chez les seniors dames, Grain de Sel a laminé le Centre de Formation Pierre-Ntsiété, 55 buts à 17.

Les U16 n'ont pas restés en marge. Dans cette catégorie, le CFJSO a pris le dessus sur Union Sport Ngamaba, 22 buts à 9. Chez les seniors hommes, l'Interclub a puisé dans sa réserve pour venir à bout de l'AVR, 29 buts à 27. En seniors dames, la DGSP a confirmé sa suprématie devant l'Asoc, 36 buts à 16. Dans la capitale économique par contre, les rencontres de la Dynamique se sont également poursuivies.

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À Pointe-Noire, les équipes ont disputé les matchs comptant pour la 19e journée. Chez les hommes, Munisport a battu Pelerin 29-22. Et l'AS Cheminots a eu raison de l'Interclub 33-27. Chez les dames, Tié-tié sport l'emporte devant Pelerin 29-16 et Banco sport a surpris l'AS Cheminots 22-19

À Owando, dans le département de la Cuvette, les rencontres ont également livré leur verdict. En seniors dames, Promo Sport a dominé Patronage 23 buts à 17. Chez les seniors hommes, Patronage a pris sa revanche en s'imposant face à Promo Sport sur le score de 27 buts à 25. Cette journée a été riche en enseignements pour la Dynamique Le Réveil du handball congolais, qui poursuit ainsi sa programmation à travers plusieurs localités du pays.

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