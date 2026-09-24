Congo-Brazzaville: Distinction - Ben Moukacha reçoit le titre d'ambassadeur de la paix

Le sapelogue Ben Moukacha Monama Le Mbouela a reçu, le 19 septembre, à Paris le titre d'ambassadeur de la paix de la Fédération pour la paix universelle (FPU), au cours d'une cérémonie officielle organisée au siège parisien de cette organisation.

La recompense lui a été remise par le président de la FPU France, Jacques Marion, et son vice-président, Patrick Jouan, à l'occasion de la Journée internationale de la paix.

La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs ambassadeurs, du ministre conseiller de l'ambassade de la République du Congo à Paris, Armand Rémy Balloud-Tabawé, ainsi que de plusieurs amis et adeptes de la Sape (Société des ambianceurs et des personnes élégantes).

Figure emblématique et l'un des doyens de la Sape, Ben Moukacha Monama Le Mbouela a été distingué pour son rôle dans l'animation de ce mouvement culturel et de mode originaire des deux Congo. Résidant principalement en France, il est connu dans l'univers de la sapologie pour son art de coordonner des vêtements haut de gamme, sa théâtralité, ses démonstrations de « pas » et ses défis vestimentaires. Il est également connu pour sa « prière du sapeur », qu'il récite lors de ses apparitions publiques.

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Réagissant à cette distinction, Ben Moukacha Monama Le Mbouela a estimé qu'il s'agissait d'une première dans l'histoire de la Sape et de la sapologie, affirmant qu'un des fondateurs de ce mouvement était désormais admis au sein de la Fédération pour la paix universelle. Se présentant comme un ambassadeur de paix de longue date, il a notamment évoqué son engagement auprès des jeunes Congolais à la sortie de la guerre civile. Il entend désormais porter à travers le monde un message résumé par le slogan : « Faites la sape et non la guerre ».

Cette distinction constitue également, selon lui, une étape vers une meilleure reconnaissance de la sapologie, qu'il souhaite voir bénéficier d'une reconnaissance comparable à celle de la rumba congolaise, inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'Unesco. « Que la sapologie soit avec vous et dans le coeur de tous les sapelogues », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux à l'issue de la cérémonie.

Cette distinction intervient quelques semaines après celle accordée à une autre figure de la Sape, Djo Balard. Il avait été honoré à Brazzaville par le chef de l'État, Denis Sassou N'Guesso, à l'occasion de la célébration marquant le 66e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo, le 15 août. Il avait reçu une distinction dans l'Ordre du mérite. Fondée en 2005 à New York, la FPU est une organisation non gouvernementale internationale qui oeuvre notamment en faveur de la paix, du dialogue et du développement durable. Elle dispose d'un siège mondial et de représentations dans plus de 150 pays.