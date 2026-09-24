Le Gabon entre dans une étape décisive de son développement. Avec le Plan National de Croissance et de Développement (PNCD) 2026-2030, porté par Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, le pays s'est fixé une ambition historique : créer 200 000 emplois d'ici 2030 et accélérer la transformation économique autour des secteurs les plus porteurs.

Pour le Forum National des Organisations de Jeunesse du Gabon (FNOJG), cette ambition ne pourra produire tous ses effets que si la jeunesse connaît les opportunités qui s'ouvrent à elle. C'est pourquoi le Forum, sous la coordination d' Emmanuel Obakamba Ombana, lance un appel à une mobilisation nationale autour de la Caravane Nationale d'Information, d'Orientation, de Réorientation et de Promotion des Opportunités du PNCD pour la Jeunesse, prévue du 15 Octobre au 15 décembre 2026.

L'urgence est réelle.

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Le Gabon compte aujourd'hui 3.518.621 habitants, dont 2.463.035 jeunes, soit près de 70 % de la population gabonaise. Chaque année, 27.380 nouveaux bacheliers rejoignent plus de 100 000 étudiants déjà inscrits dans l'enseignement supérieur, tandis que le chômage des jeunes demeure compris entre 36 % et 40 %. Derrière ces chiffres se cache une génération qui aspire à travailler, entreprendre, innover et participer pleinement au développement du pays.

La caravane répond précisément à ce défi. Elle ira à la rencontre des jeunes dans les universités, les grandes écoles, les mairies et les espaces de jeunesse des neuf provinces afin de leur présenter les secteurs prioritaires du PNCD, les métiers d'avenir, les parcours de formation, les dispositifs d'accompagnement et les opportunités d'entrepreneuriat.

Elle sera également marquée par la présentation officielle du livre « Les métiers d'avenir au Gabon », conçu comme un guide pratique pour aider les jeunes à faire des choix d'orientation en phase avec les besoins de l'économie nationale.

Au-delà d'une campagne d'information, cette initiative se veut un véritable mouvement national de sensibilisation. Le FNOJG appelle les parents d'élèves, premiers conseillers de leurs enfants, à accompagner cette démarche d'orientation. Il invite les établissements d'enseignement, les collectivités locales, les entreprises, les banques, les fondations, les partenaires au développement, les organisations de jeunesse et l'ensemble des institutions publiques à unir leurs efforts pour donner à cette caravane l'ampleur qu'exige l'avenir de la jeunesse gabonaise.

Chaque partenaire peut apporter une contribution concrète : soutien logistique, production d'outils pédagogiques, impression du livre, accompagnement financier, interventions d'experts, stages, mentorat ou présentation des métiers émergents. Cette mobilisation collective permettra de rapprocher les jeunes des réalités du marché du travail et de réduire le fossé entre la formation et l'emploi.

Pour Emmanuel Obakamba Ombana, cette caravane constitue une réponse concrète à un enjeu majeur : « Si le Gabon ambitionne de créer 200 000 emplois d'ici 2030, alors chaque jeune doit pouvoir identifier dès aujourd'hui les secteurs qui recruteront demain. L'information est la première porte de l'employabilité. »

Le développement du Gabon ne dépend pas uniquement des investissements ou des infrastructures ; il dépend aussi de la capacité de toute une Nation à préparer sa jeunesse aux défis de demain. C'est pourquoi le Forum National des Organisations de Jeunesse du Gabon invite chaque acteur à faire de cette caravane une initiative collective, afin que les opportunités du PNCD deviennent des opportunités réelles pour les 2,46 millions de jeunes qui construiront le Gabon de demain.