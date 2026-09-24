Cameroun: Nyalla - Le camion de 20 tonnes finit dans un atelier

Accident à Nyalla, Douala 3 : un camion de 20 tonnes percute un conteneur de couture. Une femme et son enfant survivent. Chauffeur en fuite.

Mercredi 23 septembre 2026, à Nyalla, dans l'arrondissement de Douala 3, un camion de plus de 20 tonnes a fait une sortie de route et s'est encastré dans un conteneur de couture. Une femme et son enfant se trouvaient à l'intérieur. Ils sont vivants.

Le chauffeur et son convoyeur, eux, ont disparu. Et avec eux, une partie des réponses.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Nyalla, Douala 3 : le poids lourd finit dans l'atelier

Le lieu-dit Vallée Château Nyalla, dans l'arrondissement de Douala 3, a été le théâtre d'un accident spectaculaire ce mercredi 23 septembre 2026. Un camion de plus de 20 tonnes transportant de la terre de remblayage a quitté la chaussée. Il a terminé sa course dans un conteneur de couture situé en bordure de route.

Le choc a été violent. Le conteneur, qui sert d'atelier, a été percuté de plein fouet. À l'intérieur, une femme et son enfant se trouvaient au moment de l'impact.

Une femme et son enfant dans le conteneur au moment du choc

Ils s'en sont sortis. Avec plus de peur que de mal, selon les informations transmises à notre rédaction. La femme et son enfant n'ont pas été blessés grièvement. Le conteneur, lui, porte les traces de l'accident.

Il faut imaginer la scène. Un atelier de couture, en bord de route. Des machines, des tissus, une activité quotidienne. Puis un poids lourd qui traverse le décor. Le bruit, la poussière, la terre répandue. Et deux personnes qui réchappent au pire.

Nous n'avons pas pu confirmer si d'autres personnes se trouvaient à proximité au moment du choc. Le bilan humain, en l'état, se limite à cette femme et à son enfant indemnes.

Le chauffeur et son convoyeur prennent la fuite

Après l'accident, le chauffeur et son convoyeur ont pris la fuite. Ils n'ont pas été retrouvés à ce stade. Aucune information ne permet de savoir s'ils ont été identifiés ou interpellés depuis.

Cette fuite pose une question simple : comment reconstituer les causes de l'accident sans les principaux témoins ? Vitesse excessive ? Défaillance mécanique ? Mauvaise évaluation de la pente ? Aucune de ces hypothèses n'est confirmée.

Les autorités n'ont pas publié de communiqué officiel au moment d'écrire ces lignes. Nous n'avons pas été en mesure de joindre la gendarmerie de Douala 3 dans l'immédiat.

Ce que l'on sait, ce qui reste flou

Les faits confirmés sont limités. Un camion de plus de 20 tonnes, transportant de la terre de remblayage, a fait une sortie de route à Nyalla. Il a percuté un conteneur de couture. Une femme et son enfant se trouvaient à l'intérieur. Ils sont vivants. Le chauffeur et son convoyeur ont fui.

Le reste reste à établir. L'identité du chauffeur. Celle du convoyeur. L'entreprise propriétaire du camion. L'état technique du véhicule. La vitesse au moment du choc. Les circonstances exactes de la sortie de route. Aucune de ces informations n'est disponible à ce stade.

Poids lourds en ville : la question qui revient

À Douala, les poids lourds circulent au milieu des habitations, des ateliers et des commerces. Chaque accident relance les mêmes interrogations. Les itinéraires sont-ils adaptés ? Les véhicules sont-ils contrôlés ? Les conducteurs sont-ils formés aux zones densément peuplées ?

Ces questions ne datent pas de ce mercredi. Elles reviennent à chaque drame évité de justesse. Cette fois, le pire a été évité. Une femme et un enfant sont vivants. Mais le camion, lui, a terminé dans un atelier. Demain, ce sera peut-être une école, un marché, une maison.

Ce qu'il faudra vérifier dans les prochains jours

Trois éléments seront décisifs. D'abord, l'arrestation ou non du chauffeur et de son convoyeur. Ensuite, l'identification du propriétaire du camion et de l'entreprise de transport. Enfin, les conclusions de l'enquête sur les causes de la sortie de route.

Nous mettrons cet article à jour dès que ces informations seront confirmées.

Ce que nous n'avons pas pu vérifier : l'identité du chauffeur et du convoyeur, leur éventuelle interpellation, l'entreprise propriétaire du camion, l'état mécanique du véhicule, la vitesse au moment du choc, l'existence d'un communiqué officiel, le nombre exact de personnes présentes sur les lieux.

Que s'est-il passé à Nyalla ce mercredi ?

Un camion de plus de 20 tonnes transportant de la terre a fait une sortie de route et a percuté un conteneur de couture. Une femme et son enfant étaient à l'intérieur. Ils sont vivants.

Y a-t-il des morts ?

Non. Selon les informations disponibles, aucune victime n'est à déplorer. Une femme et son enfant s'en sont sortis avec plus de peur que de mal.

Le chauffeur a-t-il été arrêté ?

Aucune information ne permet de l'affirmer à ce stade. Le chauffeur et son convoyeur ont pris la fuite après l'accident.

Pourquoi le camion a-t-il quitté la route ?

Les causes ne sont pas connues. Vitesse, défaillance mécanique ou erreur humaine : aucune hypothèse n'est confirmée.