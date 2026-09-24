Afrique de l'Ouest: BRVM - Plongeon des indices phares de la bourse ce mercredi 23 septembre 2026.

Au terme de la séance de cotation de ce mercredi 23 septembre 2026, les indices phares de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont fait un plongeon avec des baisses allant de 2,70% à 5,20%.

La plus forte baisse est à mettre à l'actif de l'indice BRVM Principal qui a cédé5,20% à 360,02 points contre 379,76 points la veille. L'indice de référence de la bourse, le BRVM composite, est aussi en forte baisse de 3,66% à 516,29 points contre 535,90 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM 30 est aussi en forte baisse de 3,65% à 250,21 points contre 259,68 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Prestige, il a cédé 2,70% à 193,18 points contre 198,54 points.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché), enregistre une baisse de 3,66 % à 207,91 points contre 215,81 points la veille.

Du côté des indices sectoriels, on note une baisse généralisée avec des pics de -5,37% à 190,27 points pour l'indice BRVM Consommation Discrétionnaire, -5,18% à 232,53 points pour l'indice BRVM Services Financiers et -4,34% à 164,11 points pour l'indice BRVM Energies.

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La capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une forte baisse de 756,107 milliards FCFA, en s'établissant à 19 908,815 milliards de FCFA contre 20 664,922 milliards de FCFA le mardi 22 septembre 2026.

Quant à la capitalisation du marché des obligations, elle s'est établie à 12 999,477 milliards de FCFA contre 12 999,711 milliards de FCFA la veille, soit une baisse de 234 millions.

La valeur des transactions s'est établie à 2,364 milliards de FCFA contre 3,207 milliards de FCFA la veille, soit une baisse de 843 millions.

Le Top 2 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par deux titres Filtisac Côte d'Ivoire (plus 4,71% à 2 000 FCFA) et NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 4,57% à 2 405 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres CFAO Côte d'Ivoire (moins 7,50% à 1 480 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (moins 7,50% à 28 675 FCFA), Loterie Nationale du Bénin (moins 7,50% à 3 700 FCFA), NSIA Banque Côte d'Ivoire (moins 7,49% à 20 815 FCFA) et SMB Côte d'Ivoire (moins 7,48% à 14 710 FCFA).