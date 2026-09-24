Tunisie: ATOP - L'innovation au service des enfants atteints de cancer

L'Association Tunisienne d'Oncologie Pédiatrique (ATOP) organise sa onzième journée scientifique sur le thème « L'innovation au service des enfants atteints de cancer », et ce, le samedi 26 septembre courant à la Maison du Médecin à Tunis.

L'organisation de cette manifestation scientifique coïncide avec le mois de sensibilisation au cancer infantile, « Septembre Doré », et s'inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer la sensibilisation au cancer chez les enfants, à encourager le travail médical pluridisciplinaire et à favoriser l'échange d'expertises afin de contribuer à l'amélioration de la qualité de la prise en charge des enfants atteints de pathologies cancéreuses.

Cet événement constitue une opportunité pour les professionnels de la santé d'échanger leurs expériences, de débattre des nouveautés scientifiques et de consolider la coopération entre les différentes spécialités intervenant dans le traitement du cancer pédiatrique.

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Plusieurs structures participent à cette journée, à savoir la Société Tunisienne d'Hématologie (STH), la Société Tunisienne d'Oncologie et de Radiothérapie (STOR) ainsi que la Société Tunisienne de Médecine Nucléaire (STMN), avec pour objectif de stimuler l'échange d'expertises, de discuter des dernières avancées en matière de diagnostic et de traitement de cette maladie, ainsi que de la prise en charge des enfants qui en sont atteints.

Le programme comporte des conférences et des interventions scientifiques abordant des thématiques liées aux cancers pédiatriques et aux moyens de renforcer la collaboration entre les différentes spécialités impliquées dans l'accompagnement de cette catégorie de patients.

Il convient de souligner que l'Association Tunisienne des Hémopathies et Cancers de l'Enfant (ATOP) est une association scientifique tunisienne spécialisée dans la médecine et l'oncologie pédiatriques. Elle oeuvre dans le soutien aux enfants atteints de cancer, la sensibilisation au cancer de l'enfant, l'encouragement de la recherche scientifique, la formation et la coopération entre spécialistes.

Parmi les initiatives associées à l'association ces dernières années figure l'événement ATOP RUN, organisé dans le cadre de « Septembre Doré » dans le but de soutenir les jeunes patients et de promouvoir la recherche dans le domaine de l'oncologie pédiatrique.

Le « Septembre Doré » (Gold September) est le mois mondial de sensibilisation au cancer de l'enfant. Cette occasion internationale vise à sensibiliser les parents et les communautés à l'importance du dépistage précoce, à prêter attention aux changements de santé persistants chez les enfants, à apporter un soutien psychologique et social aux familles pour alléger leurs charges morales et matérielles tout au long du parcours de soins, et à encourager le financement des centres de recherche scientifique afin de développer des thérapies plus efficaces et présentant moins d'effets secondaires sur le corps des enfants.