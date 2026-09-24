Tunisie: Mornag - Journée de sensibilisation à la lutte contre la mouche des fruits

Le Centre Technique des Agrumes (CTA), en collaboration avec la Délégations Régionale au Développement Agricole (CRDA) de Ben Arous, a organisé le vendredi 25 septembre 2026 à partir de 9h30 au siège du Centre de Formation Agricole de Mornag, une journée de sensibilisation animée par des experts du centre sur « La lutte intégrée contre la mouche méditerranéenne des fruits et la rationalisation de l'utilisation des pesticides chimiques dans les vergers d'agrumes ».

La mouche méditerranéenne des fruits (Ceratitis capitata) est l'un des ravageurs les plus dangereux menaçant les cultures d'agrumes et de fruits en Tunisie et dans l'ensemble de la région du bassin méditerranéen. La femelle pond ses oeufs à l'intérieur des fruits, et les larves se nourrissent de leur pulpe, ce qui entraîne leur pourrissement et leur chute prématurée avant maturité, les rendant impropres à la consommation ou à la commercialisation.

Cet insecte est particulièrement actif pendant les saisons estivale et automnale, avec la hausse des températures, et se reproduit très rapidement, plusieurs générations pouvant se succéder au cours d'une même saison.

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Ce ravageur cause chaque année des pertes économiques considérables aux agriculteurs, que ce soit par une baisse des rendements ou par la détérioration de la qualité des fruits. Cela nécessite l'adoption de stratégies de lutte intégrée combinant le piégeage, la lutte biologique, ainsi qu'une intervention rationnelle au moyen de pesticides chimiques, aux côtés de l'hygiène et de l'élimination des fruits infestés afin de limiter sa propagation et de réduire la dépendance excessive aux produits chimiques.

Les parties organisatrices ont invité les agriculteurs et les professionnels du secteur à assister au rendez-vous fixé pour profiter de cette journée et enrichir le débat sur les moyens de réduire les dégâts de ce ravageur et de rationaliser l'utilisation des pesticides chimiques.