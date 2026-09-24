Tunisie: Tourisme Expo Japan 2026 - Le pays présente ses atouts à Tokyo

La Tunisie participe à la douzième édition du salon du tourisme au Japon « Tourism Expo Japan 2026 », qui se tient à Tokyo du 24 au 27 septembre 2026, sous le thème « La nature changeante du voyage / The changing Nature of Travel ».

L'ambassadeur de Tunisie au Japon, Ahmed Chafra, a supervisé ce jeudi 24 septembre au matin l'inauguration du pavillon tunisien au salon, en présence des représentants de l'Office National du Tourisme Tunisien (ONTT), de l'Office National de l'Artisanat Tunisien (ONAT), ainsi que de plusieurs professionnels et représentants d'agences de voyages tunisiennes.

La participation tunisienne s'est distinguée par un pavillon axé sur la mise en valeur des sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, notamment le village de Sidi Bou Saïd, des sites qui suscitent l'intérêt du touriste japonais.

La mission diplomatique, en coordination avec les services de l'Office National du Tourisme, a veillé à imprimer des dépliants promotionnels en langue japonaise pour ces sites ainsi que pour les divers composants du produit touristique tunisien diversifié, à l'instar du golf et de la thalassothérapie.

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À cette occasion, l'ambassadeur a tenu une séance de travail avec le directeur du conseil d'administration de l'Association des agences de voyages japonaises (JATA), Yasushi Karakita, accompagné de plusieurs professionnels japonais. Cette réunion a permis de présenter les principales caractéristiques et spécificités de la destination touristique tunisienne et de discuter des mesures et des moyens propres à accroître le rythme d'afflux des touristes japonais vers notre pays.

Karakita a souligné l'intérêt des agences de voyages japonaises pour la programmation de voyages réguliers vers la Tunisie et leur volonté de promouvoir les différents sites tunisiens, en particulier ceux enregistrés au patrimoine mondial de l'UNESCO, et ce, en dépit des difficultés liées à la cherté des billets d'avion et à l'érosion du pouvoir d'achat des Japonais.

Les deux parties ont convenu de poursuivre la coordination et la concertation concernant les mesures et les programmes de coopération susceptibles de mieux faire connaître la destination tunisienne et de promouvoir un certain nombre de sites tunisiens auprès du touriste japonais.