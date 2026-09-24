Tunisie: Tomates - La production d'automne affectée par les vagues de chaleur de l'été

Le président du Syndicat tunisien des agriculteurs, Midani Dhaoui, a expliqué que le secteur de la tomate traverse trois saisons de production, soulignant que la saison actuelle correspond à la récolte d'automne, destinée principalement au marché local, et qui a fait face à des conditions climatiques difficiles ayant lourdement affecté la production.

Dans une déclaration accordée jeudi à la radio, le président du syndicat a précisé que la hausse des températures durant la période de floraison a entraîné la chute des fleurs et entravé le développement des fruits, ce qui s'est répercuté négativement sur les rendements de la tomate.

Il a ajouté que les zones de production, en particulier Sbiba, Foussana et Fériana, ont également subi de plein fouet ces aléas climatiques, en plus des dégâts causés aux cultures au cours du dernier mois, ce qui n'a fait qu'accentuer les difficultés auxquelles fait face la saison en cours.