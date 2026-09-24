Tunisie: Hammam El Ghezaz - Pourquoi des pastèques ont-elles germé sur la plage ?

Des plants de pastèque ont récemment fait leur apparition sur la plage de Hammam El Ghezaz, dans le gouvernorat de Nabeul, suscitant des interrogations sur les réseaux sociaux après la diffusion de photos montrant des graines et de jeunes pousses sur le sable.

Intervenant mercredi soir sur Diwan FM, le président de l'Union locale de l'agriculture et de la pêche, Abderrahim Ben Houria, a expliqué que ce phénomène pouvait s'expliquer par la présence régulière de jeunes et de campeurs sur cette plage.

Selon lui, certains visiteurs s'installent pour camper dans des zones relativement éloignées de l'eau de mer et donc moins exposées à la salinité. Après avoir consommé des pastèques sur place, ils y laissent les graines, qui peuvent tomber dans un sable moins salin.

Les récentes précipitations auraient ensuite fourni l'humidité nécessaire à la germination de ces graines, favorisant temporairement l'apparition de jeunes plants.

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Le responsable agricole a toutefois écarté l'idée d'une véritable culture de pastèques sur la plage. Il a souligné que les conditions environnementales et climatiques du site ne permettent pas à ces plants de se développer normalement jusqu'à produire des fruits.

Il s'agit donc d'un phénomène temporaire lié à la germination naturelle de graines abandonnées sur place, et non d'une nouvelle activité agricole sur le littoral.