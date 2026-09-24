Tunisie: L'Association d'amitié tuniso-japonaise lauréate du prix du ministre japonais des Affaires Etrangères 2026

L'Association d'Amitié Tunisie-Japon (AATUJA) a reçu le prix du ministre japonais des Affaires Etrangères pour l'année 2026, selon un communiqué de l'ambassade du Japon en Tunisie.

Ce prix est attribué aux individus et aux organisations ayant apporté des contributions particulièrement remarquables dans divers domaines des relations internationales, en reconnaissance de leurs réalisations exceptionnelles pour le renforcement de l'amitié et de la bonne entente entre le Japon et les autres pays. Il vise également à encourager une compréhension mutuelle accrue et à soutenir leurs efforts pour poursuivre leurs activités.

Depuis sa création en Tunisie -- avec le soutien de personnalités tunisiennes de premier plan --, l'association oeuvre continuellement à resserrer les liens d'amitié et de bonne entente entre la Tunisie et le Japon.

L'AATUJA a organisé de nombreux événements et activités, notamment des conférences et des ateliers consacrés à divers aspects de la culture japonaise tels que les jardins japonais, l'art floral (Ikebana) et l'origami. Elle a également mis en place des programmes d'échange avec des associations et organisations d'amitié japonaises, tout en maintenant un contact régulier avec les ambassadeurs des deux pays.

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Grâce à ces initiatives variées, l'association a apporté une contribution significative au renforcement des liens d'amitié et des échanges culturels entre les deux nations. L'AATUJA est actuellement présidée par S. E. M. Salah El Hanachi, ancien ambassadeur de Tunisie au Japon.

Pour sa part, l'ambassade du Japon a exprimé son plus grand respect et sa profonde gratitude pour les contributions et les réalisations accomplies par l'association au fil des ans, tout en lui souhaitant de poursuivre son engagement actif et de contribuer davantage au renforcement des relations d'amitié et des échanges culturels tuniso-japonais.