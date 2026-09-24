Tunisie: Montréal - Une Tunisienne de 45 ans tuée lors d'une visioconférence professionnelle

Une Tunisienne de 45 ans, Leïla Ben Salem, a été tuée mardi 22 septembre 2026 dans son appartement situé dans l'arrondissement de Ville-Marie, à Montréal, alors qu'elle participait à une visioconférence professionnelle. Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a confirmé qu'il s'agissait du 19e homicide enregistré à Montréal depuis le début de l'année.

Selon des informations rapportées par La Presse, que le journal indique avoir confirmées auprès d'une source sûre, Leïla Ben Salem participait à une visioconférence avec un collègue lorsqu'un homme s'est introduit dans son appartement et l'a frappée avec un objet contondant. Le collègue a alerté les services d'urgence.

Les services d'urgence ont été appelés vers 15h25 pour une vérification de bien-être dans un appartement situé sur le boulevard René-Lévesque, près de la rue Saint-Christophe. Les policiers ont découvert la victime inanimée et son décès a été constaté sur place. Des manoeuvres de réanimation avaient été tentées.

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Le SPVM avait initialement ouvert une enquête pour une mort suspecte avant que la Section des crimes majeurs ne confirme la thèse de l'homicide. Aucune arrestation n'était signalée dans les dernières informations disponibles, et l'enquête se poursuit.

Selon La Presse, le principal suspect serait un homme connu des policiers, mais le lien entre celui-ci et la victime n'a pas été établi officiellement. Les autorités n'excluent pas, à ce stade, la possibilité d'un homicide conjugal, sans avoir confirmé cette hypothèse.

Leïla Ben Salem, qui travaillait à l'Agence du revenu du Canada, venait de s'installer dans un condominium qu'elle avait acheté en juin dernier. Elle était séparée de fait de son époux depuis juillet 2023 et une procédure de divorce était en cours au moment de l'acquisition du logement, selon les informations rapportées par La Presse.

La victime avait quitté la Tunisie en janvier 2013 et était mère d'un garçon de 12 ans, selon les éléments rapportés par La Presse à partir notamment des informations disponibles sur son compte Facebook.

Le Syndicat des employé-e-s de l'Impôt (SEI) a confirmé le décès de Leïla Ben Salem et indiqué qu'elle était membre de sa section locale 10008 de Montréal. Dans un communiqué publié le 23 septembre, le syndicat a présenté ses condoléances à sa famille, à ses proches et à ses collègues.