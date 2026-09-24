Tunisie: Roumanie - Echanges d'expertises dans l'intervention aérienne et la gestion des catastrophes

La visite de travail en Roumanie du directeur général de l'Office national de la Protection civile et de la délégation qui l'accompagne s'est poursuivie, mercredi, avec plusieurs visites consacrées notamment à l'intervention aérienne, à la formation spécialisée et à la gestion des situations d'urgence.

Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale et de la mise en œuvre du mémorandum d'entente conclu entre la Tunisie et la Roumanie dans le domaine de la protection civile, notamment en matière d'échange d'expertises et d'expériences et de gestion des situations d'urgence.

Au cours de la deuxième journée, la délégation tunisienne a visité l'Unité générale de l'aviation relevant du Département roumain des situations d'urgence. Elle a pris connaissance du système aérien ainsi que des différents moyens et capacités opérationnels mobilisés pour les opérations de sauvetage, de secours et d'intervention lors des situations d'urgence et des catastrophes.

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La délégation a également visité le Centre national de formation avancée, où elle a pris connaissance du centre mobile de commandement et de coordination ainsi que du site d'entraînement des équipes de recherche et de sauvetage en milieu urbain (USAR).

Ces visites ont permis à la délégation tunisienne de découvrir l'expérience roumaine et d'échanger avec les responsables et spécialistes sur les pratiques adoptées en matière de planification, de commandement sur le terrain et de réponse aux catastrophes.

Elles ont également constitué une occasion d'échanger les expertises et les expériences dans les domaines de l'intervention aérienne et de la formation spécialisée, dans l'objectif de renforcer la coopération entre les deux pays et de consolider les capacités nationales en matière de prévention et de réponse aux situations d'urgence.