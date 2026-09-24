Tunisie: Toxicomanie chez les mineurs à partir de 9 ans - Le cri d'alarme d'un délégué à la protection de l'enfance

La menace de la drogue frappe désormais les plus jeunes. Selon les révélations du délégué général à la protection de l'enfance, Moncef Ben Abdallah, qui est intervenu, hier, sur les ondes de la radio Express FM, les signalements enregistrés à travers les différents gouvernorats du pays font état d'une réalité alarmante : des enfants des deux sexes, dès l'âge de 9 ans, sont touchés par la toxicomanie sous diverses formes, qu'il s'agisse de l'inhalation de substances volatiles ou de la consommation de stupéfiants.

Face à cette urgence, le délégué de la protection à l'enfance a insisté sur la nécessité de lutter fermement contre la consommation de solvants volatils, soulignant leur impact destructeur sur le système nerveux et révélant que certains cas détectés étaient déjà à un stade avancé.

Le piège du numérique et le rôle des familles

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Qualifiant le cyberespace de véritable danger pour la jeunesse, le délégué a exhorté les parents à faire preuve de vigilance : observer le comportement de leurs enfants, suivre de près leurs activités et rester à l'écoute de leurs préoccupations sont des impératifs de prévention. Il a également appelé les influenceurs sur les réseaux sociaux ainsi que les professionnels des médias à s'engager activement dans des campagnes de sensibilisation d'envergure.

Mobilisation nationale et prévention connectée

Cette alerte intervient dans le cadre du programme national de communication pour la prévention de la toxicomanie, lancé par le Ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Seniors à l'occasion de la rentrée scolaire et universitaire. Le responsable a rappelé à ce titre que le numéro vert ministériel, le 1809, reste opérationnel 24h/24 et 7j/7.

Ce programme pluridisciplinaire mobilise l'ensemble des acteurs institutionnels autour d'activités destinées à la fois aux mineurs et à leurs familles. Dans cette dynamique, le Centre National de l'Informatique pour l'Enfant (CNIE) annoncera officiellement le 30 octobre prochain le lancement d'un concours national pour les jeunes. Intitulé « Dis non à la drogue », il les invitera à concevoir des spots de sensibilisation originaux en exploitant les technologies de l'intelligence artificielle.