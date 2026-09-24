Maroc: OCP renforce son financement international avec une nouvelle levée de 149,9 millions de dollars

Le géant marocain des phosphates a levé 149,9 millions de dollars supplémentaires sur les marchés internationaux, portant à près de 650 millions de dollars l’une des tranches de son emprunt obligataire hybride lancé en avril. Une nouvelle mobilisation de capitaux destinée à renforcer les ressources financières du groupe.

Le groupe marocain OCP a de nouveau fait appel aux marchés internationaux. Cinq mois après avoir lancé un emprunt obligataire hybride de 1,5 milliard de dollars, le producteur de phosphates a mobilisé 149,9 millions de dollars supplémentaires sur l’une des deux tranches de cette émission.

Conclue le 14 septembre et réglée le 21 septembre 2026, cette levée vient s’ajouter aux 500 millions de dollars initialement mobilisés sur la tranche concernée, portant son montant total à 649,9 millions de dollars.

Pour OCP, l’opération intervient dans un contexte où le groupe poursuit d’importants investissements et cherche à diversifier ses sources de financement sur les marchés internationaux.

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Des obligations perpétuelles à 7,3682 %

Les nouveaux titres sont des obligations subordonnées perpétuelles, une catégorie de dette sans date d’échéance fixe et dont le remboursement dépend des conditions prévues lors de l’émission.

Leur taux d’intérêt est fixé à 7,3682 % jusqu’au 22 juillet 2036, date prévue pour la première révision du taux.

Les obligations comportent également une option permettant à OCP de procéder, sous certaines conditions, à un remboursement anticipé. Le groupe dispose par ailleurs de la possibilité de différer le versement des intérêts, conformément aux modalités de l’emprunt.

Ces caractéristiques sont similaires à celles des obligations émises en avril. À compter du 2 novembre 2026, les nouveaux titres seront regroupés avec ceux de la tranche initiale afin de constituer une seule série.

Les obligations sont cotées sur le Global Exchange Market d’Euronext Dublin. J.P. Morgan Securities plc est intervenu comme acheteur initial de cette émission additionnelle.

Un financement de 1,5 milliard de dollars lancé en avril

Cette levée s’inscrit dans une opération financière plus large engagée par OCP au printemps.

En avril 2026, le groupe avait placé un emprunt obligataire hybride de 1,5 milliard de dollars sur les marchés internationaux, réparti en deux tranches. L’émission additionnelle de septembre porte désormais à 649,9 millions de dollars le montant de la tranche initialement fixée à 500 millions.

Le recours à des obligations hybrides permet notamment aux grandes entreprises de lever des capitaux à long terme tout en conservant davantage de flexibilité qu’avec une dette obligataire classique.

OCP n’a pas affecté les 149,9 millions de dollars à un projet particulier. Selon les informations communiquées dans le cadre de l’émission, les fonds doivent servir aux besoins généraux du groupe.

Cette nouvelle levée confirme la volonté du groupe marocain de continuer à s’appuyer sur les marchés internationaux pour accompagner ses besoins de financement et ses investissements.