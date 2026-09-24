Nigeria Fintech Week 2026 - La fintech nigériane entre dans une nouvelle phase

Intelligence artificielle, infrastructures de paiement, services financiers intégrés et expansion africaine: la Nigeria Fintech Week 2026, organisée les 22 et 23 septembre, a mis en lumière les nouvelles priorités d’un secteur qui cherche désormais à aller au-delà de la révolution des paiements numériques.

La neuvième édition de la Nigeria Fintech Week (NFW26) s’est achevée mercredi 23 septembre après deux jours d’échanges entre acteurs de la finance, entreprises technologiques, investisseurs, entrepreneurs et régulateurs.

Organisée par la Fintech Association of Nigeria (FintechNGR) sous le thème « Legacy in Motion: Powering the Digital Renaissance », la rencontre s’est déployée à Lagos, Abuja et Port Harcourt. La conférence principale s’est tenue au Wole Soyinka Centre for Culture & the Creative Arts, à Lagos, tandis que des programmes régionaux étaient organisés dans les deux autres villes.

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Au-delà des conférences et des présentations de solutions, cette édition a surtout témoigné de l’évolution des priorités de l’écosystème fintech nigérian : après plusieurs années dominées par l’essor des paiements numériques, les discussions se déplacent désormais vers les infrastructures, l’intelligence artificielle, les services financiers intégrés et l’expansion des solutions africaines.

Près de 11 milliards de transactions instantanées

L’un des chiffres marquants de cette édition a été avancé par le président de FintechNGR, Dr Stanley Jacob.

À l’ouverture de la rencontre, il a indiqué que le nombre de transactions réalisées à travers la plateforme NIBSS Instant Payment était passé d’environ 1,5 milliard en 2022 à près de 11 milliards en 2024.

Une progression qui illustre l’ampleur prise par les paiements numériques dans la première économie démographique du continent et qui modifie les enjeux auxquels l’industrie doit désormais répondre.

La question n’est plus seulement celle de l’adoption des paiements numériques. Les acteurs du secteur s’interrogent davantage sur les infrastructures nécessaires pour accompagner cette croissance, développer de nouveaux usages et assurer la fiabilité des services financiers numériques à grande échelle.

L’intelligence artificielle s’impose dans les débats

L’intelligence artificielle a également occupé une place importante dans les discussions de cette édition.

Son intégration dans les services financiers, le développement des compétences nécessaires à son utilisation ainsi que les infrastructures technologiques capables de soutenir son déploiement ont figuré parmi les sujets abordés.

Ces échanges interviennent alors que les fintechs cherchent à utiliser davantage l’IA dans différents domaines, de l’expérience client à l’analyse des données, en passant par la gestion des risques et l'automatisation de certains services financiers.

Remita dévoile une nouvelle application

La Nigeria Fintech Week a également servi de cadre à plusieurs présentations de solutions. Parmi les annonces remarquées figure celle de Remita, qui a dévoilé le 22 septembre une nouvelle application mobile destinée au grand public.

La plateforme permet notamment aux utilisateurs de gérer plusieurs comptes bancaires à partir d’une seule interface, d’effectuer des paiements et des transferts et d’accéder à différents services financiers.

Elle intègre également des fonctionnalités liées aux investissements, au crédit, aux pensions et à d’autres services de gestion financière.

Ce lancement marque une nouvelle étape pour Remita, historiquement connue pour ses infrastructures de paiement destinées aux entreprises, aux institutions financières et au secteur public, qui renforce ainsi son positionnement sur le marché des services financiers aux particuliers.

Le marché africain en ligne de mire

Les discussions ont également porté sur le développement des fintechs au-delà du marché nigérian.

Paiements transfrontaliers, interopérabilité des systèmes et capacité des entreprises à déployer leurs solutions sur plusieurs marchés africains font partie des enjeux auxquels le secteur est désormais confronté.

Le passage d’un marché essentiellement national à des services capables de fonctionner à l’échelle régionale suppose toutefois de répondre aux différences réglementaires, aux exigences d’infrastructure et aux questions de confiance et de sécurité.

Lagos, Abuja et Port Harcourt pour élargir le débat

L’édition 2026 a par ailleurs renforcé le format multi-villes adopté lors de l’édition précédente.

Lagos est restée le principal point de rassemblement, avec les grandes conférences, les rencontres avec les investisseurs et les présentations du secteur.

À Abuja, les échanges ont davantage porté sur les politiques publiques, la régulation et le dialogue entre acteurs publics et privés, tandis que Port Harcourt a accueilli un programme adapté aux réalités économiques du sud du pays, notamment autour de l’énergie, du commerce et des échanges transfrontaliers.

Cette organisation traduit la volonté des organisateurs d’élargir les discussions au-delà de Lagos et de mieux connecter les différents pôles économiques et institutionnels du Nigeria.

Au terme de cette neuvième édition, une tendance se dessine : l’écosystème fintech nigérian entre dans une nouvelle phase. Après avoir contribué à transformer les usages en matière de paiement, les acteurs du secteur cherchent désormais à consolider les infrastructures existantes, intégrer les nouvelles technologies et développer des services capables de répondre aux besoins d’un marché africain plus vaste.