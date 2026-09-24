Madagascar: Nations unies - Le discours du colonel Randrianirina attendu

Le chef de l'État prendra la parole ce jour devant l'Assemblée générale des Nations unies. Ce sera sa première intervention à la tribune de l'organisation.

Le colonel Michaël Randrianirina prononcera son discours près d'un an, jour pour jour, après le début des manifestations qui ont précédé son arrivée au pouvoir. Cette première allocution est attendue, mais la présidence de la Refondation de la République n'en a communiqué ni l'heure ni le contenu.

Le chef de l'État pourrait y présenter les avancées des réformes engagées dans le cadre de la Refondation. Les manifestations de septembre et octobre 2025 avaient attiré l'attention internationale, notamment en raison du rôle joué par les jeunes du mouvement Gen Z. Ceux-ci réclamaient un meilleur accès aux services essentiels, une gouvernance intègre, le respect des libertés et un assainissement de la vie politique.

Les enjeux économiques, énergétiques, climatiques et diplomatiques auxquels Madagascar fait face pourraient également être abordés.

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Visibilité internationale

Le contexte international devrait aussi trouver sa place dans l'allocution. Madagascar est touché par la crise du carburant liée à la guerre au Moyen-Orient. Le changement climatique et l'accès aux financements du Fonds vert pour le climat figurent également parmi les préoccupations de la Grande Île.

La semaine de haut niveau des Nations unies permet aux États de présenter leurs priorités et leurs positions sur les grands enjeux internationaux. L'édition 2026 a pour thème: « Restaurer la confiance, gérer les transformations : une Organisation des Nations unies qui répond aux besoins de tous ».

Avant son départ pour New York, lundi, le colonel Randrianirina avait indiqué que ce déplacement serait aussi l'occasion de renforcer les liens diplomatiques de Madagascar et d'aborder la situation géopolitique. Sa participation à la 81e Assemblée générale s'inscrit dans la volonté affichée par le pouvoir de la Refondation d'accroître sa présence sur la scène internationale.

Des rencontres bilatérales

En attendant son discours à la tribune des Nations unies, le chef de l'État a multiplié les rencontres hier. Il s'est entretenu avec Alvaro Lario, président du Fonds international de développement agricole (Fida), puis avec Roger B. Jantio, directeur général de Sterling Merchant Finance Ltd. L'intelligence artificielle a notamment été abordée lors de ces échanges.

Le colonel Randrianirina a également rencontré Alexander De Croo, administrateur du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), ainsi que Massad Boulos, conseiller principal pour l'Afrique auprès du département d'État américain.Garry Fabrice Ranaivoson