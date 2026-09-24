Tunisie: Festival de l'Asbu - Les lauréats primés

Les lauréats des concours de programmes, des échanges et de la production télévisuelle arabe commune ont été annoncés mercredi à Hammamet, dans le cadre de la 26e édition du Festival arabe de la radio et de la télévision.

Dans les concours radiophoniques annuels 2026, le premier prix de la catégorie « À travers des yeux arabes », consacrée au thème « Des villes qui parlent », a été attribué à l'émission « La ville de la Zitouna, Tunis : joyau du savoir et de la civilisation », produite par la Radio tunisienne. Le deuxième prix est revenu à « Murmures de Babylone », produit par le Réseau des médias irakiens.

Dans la catégorie « Les médias des Arabes », consacrée à la protection de la langue arabe, le premier prix a été décerné à l'émission « Le pouls de l'identité et le chevalier de la langue arabe, Mahmoud Messadi », produite par la Radio tunisienne. Le deuxième prix a récompensé « La nation des lettres », produite par l'Autorité générale de la radio et de la télévision syrienne.

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Pour les concours télévisuels de programmes 2026, le premier prix de la catégorie « Dans les régions du monde arabe : les marchés arabes » a été attribué à « Les fils de la mémoire : le marché du tissu », produit par la Télévision tunisienne. Le deuxième prix est allé à « Souq Waqif : une mémoire qui se renouvelle », produit par l'organisme qatari de l'information.

Dans la catégorie documentaire consacrée aux « Vieilles demeures arabes », le premier prix a été décerné à « Le palais Al-Azma », produit par l'Autorité générale de la radio et de la télévision syrienne, tandis que le deuxième prix est revenu à « Maisons d'Algérie : le lieu et l'homme, histoire de brique et de pierre », produit par la Télévision publique algérienne.

Concernant les concours d'échanges radiophoniques 2025, la Radio tunisienne a remporté le premier prix des échanges de programmes radiophoniques, assorti d'une récompense financière, tandis que le deuxième prix, à titre honorifique, a été attribué à la Radio qatarie.

Le premier prix des échanges d'informations radiophoniques, également assorti d'une récompense financière, a été décerné à la Radio de la République d'Irak, tandis que le deuxième prix, honorifique, est revenu à Voice of Palestine.

Dans les concours d'échanges télévisuels 2025, le premier prix des échanges de programmes télévisuels a été attribué à la Télévision irakienne, devant la Télévision qatarie. Le premier prix des échanges de programmes généraux a été remporté par la Télévision saoudienne, le deuxième revenant à la Télévision irakienne.

Le premier prix du concours de coordination de l'information 2025, assorti d'une récompense financière, a été attribué à l'Autorité saoudienne de la radio et de la télévision. Le deuxième prix, également doté d'une récompense financière, est revenu au Réseau des médias irakiens.

Dans le cadre de la huitième édition du prix de la production télévisuelle arabe commune, consacrée au thème « Le bénévolat », le prix du meilleur documentaire a été attribué à « Salut au drapeau », sur une idée, un scénario et une préparation de la journaliste Khadija Soua, produit par la Télévision tunisienne.

Une mention spéciale a été décernée au film « Le rêve vert », de la journaliste Hinda Taboul, produit par la Télévision publique algérienne.

Pour la neuvième édition du prix, consacrée au thème « Le théâtre, une force de changement et d'influence », le prix du meilleur documentaire a été remporté par « Un rêve », réalisé par Fayçal Chibani et produit par la Télévision publique algérienne.

Deux mentions spéciales ont été attribuées à « Une scène sous siège : le théâtre des conteurs », produit par la Télévision palestinienne, et à « Maladh », produit par la Tunisienne Hedia Hassine pour la Télévision tunisienne.

La cérémonie a également été marquée par la remise de distinctions à plusieurs membres des jurys des concours radiophoniques et télévisuels, ainsi qu'à des représentants de la Télévision tunisienne.

Le président de l'Union des radiodiffusions des États arabes, Mohamed Ben Fahd Al-Harthi, a souligné que les échanges radiophoniques et télévisuels constituaient une composante essentielle de l'action de l'Union.

Il a relevé que l'augmentation du volume des échanges constituait un indicateur positif de l'évolution du niveau des productions et des bénéfices réciproques pour les organismes et chaînes de télévision.

Il a également salué le travail des membres des jurys, estimant que l'attribution des prix pouvait susciter des interrogations, mais que le recours à des jurys composés d'experts et de compétences reconnues contribuait à garantir la crédibilité, la transparence et la pérennité des distinctions.