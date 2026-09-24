Tunisie: Kaïs Saïed appelle à renforcer le rôle des banques et à lutter contre la hausse des prix

Le président de la République, Kaïs Saïed, a appelé à renforcer le rôle des banques dans le soutien à l'économie nationale, à faciliter l'accès au crédit et à intensifier la lutte contre la corruption, tout en insistant sur la nécessité de rationaliser les importations face à la hausse excessive des prix.

Le chef de l'État s'exprimait lors d'une réunion tenue mercredi 23 septembre au palais de Carthage avec la cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri, et le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), Fethi Zouhair Nouri, indique la présidence de la République, dans un communiqué publié ce jeudi 24 septembre 2026.

Au cours de cette rencontre, Kaïs Saïed a rappelé le rôle de la Banque centrale dans le soutien à l'économie nationale et dans la recherche de solutions permettant de parvenir aux équilibres financiers escomptés.

Il a, à ce propos, souligné que le devoir national impose de consacrer la justice, qu'il considère comme le préalable naturel et fondamental à la création de richesse et à une répartition équitable de ses fruits.

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Le président de la République a également évoqué le rôle des banques publiques, estimant que leur création vise notamment à soutenir les efforts de l'État. Il a appelé, dans ce cadre, les banques à faciliter l'accès aux crédits dans des conditions avantageuses et à respecter les circulaires de la Banque centrale.

« L'État social doit être une réalité »

Kaïs Saïed a par ailleurs rappelé que la Constitution tunisienne consacre la coexistence entre les secteurs public et privé et prévoit leur complémentarité sur la base de la justice sociale.

Il a relevé que plusieurs services publics, notamment la santé, le transport, l'éducation et la couverture sociale, sont assurés par l'État, soulignant que « l'État social » ne doit pas rester un simple slogan inscrit dans la Constitution, mais doit constituer une réalité ressentie par le citoyen dans sa vie quotidienne et dans toutes les régions du pays.

La question de la hausse excessive des prix a également occupé une place importante lors de cette réunion. Le président de la République a insisté sur la nécessité de rationaliser les importations et de poursuivre « sans relâche » la lutte contre la corruption.

Il a souligné que la corruption revêt plusieurs formes et ne se limite pas à la corruption au sens strict. Elle englobe également, selon lui, la fraude, l'entrave au fonctionnement des services et établissements publics, ainsi que les mauvais traitements infligés aux agents de l'administration dans différents domaines.

Kaïs Saïed a estimé que ces phénomènes continuent de s'aggraver et a affirmé que le devoir national impose d'y mettre rapidement et définitivement un terme.

Le processus révolutionnaire au centre du discours

Le président de la République a ensuite affirmé que l'objectif de ces pratiques et de ceux qui les soutiennent est de faire échouer le processus révolutionnaire engagé par le peuple.

Il a considéré que tant que le « front intérieur » et les citoyens restent conscients de ces objectifs, les dispositions et manoeuvres auxquelles un calendrier précis aurait été fixé sont vouées à l'échec.

Kaïs Saïed a également dénoncé les cercles qui cherchent, selon lui, à véhiculer l'idée que la révolution et la réalisation des revendications du peuple en matière d'emploi, de liberté et de dignité nationale ne seraient qu'une illusion.

Il a, dans ce contexte, rejeté l'idée selon laquelle la situation aurait été meilleure avant la révolution du 17 décembre, rappelant que le peuple vivait alors, selon ses termes, sous le poids de l'injustice et de la corruption et avait « payé le prix du sang pour se libérer ».

Le président de la République a enfin affirmé que le peuple ayant fait le choix de se libérer ne saurait être découragé par ces manoeuvres, quelle qu'en soit l'origine.