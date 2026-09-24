Tunisie: Éducation - Le calendrier du contrôle continu 2026-2027 dévoilé

Le ministère de l'Éducation a publié, mercredi soir, le calendrier du contrôle continu dans les collèges et les lycées publics et privés au titre de l'année scolaire 2026-2027.

Le calendrier fixe les échéances relatives à la réalisation et à la correction des tests et devoirs de contrôle, aux devoirs de synthèse, à la saisie des notes sur le portail « Vie scolaire », ainsi qu'à la tenue des conseils de classe.

Pour le premier trimestre, le 21 novembre 2026 a été fixé comme dernier délai pour la réalisation et la correction des tests et devoirs de contrôle.

Les devoirs de synthèse se dérouleront du 23 novembre au 5 décembre 2026 dans le cadre du déroulement normal des cours, puis du 7 au 12 décembre 2026 durant la période de suspension des cours.

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La correction des devoirs de synthèse et leur remise aux élèves sont prévues du 28 décembre 2026 au 2 janvier 2027. Le 2 janvier 2027 constitue également le dernier délai pour la saisie des notes sur le portail « Vie scolaire ». Les conseils de classe se tiendront du 6 au 9 janvier 2027.

Les échéances du deuxième trimestre

Pour le deuxième trimestre, le 20 février 2027 est fixé comme dernier délai pour la réalisation et la correction des tests et devoirs de contrôle.

Les devoirs de synthèse auront lieu du 22 février au 3 mars 2027 dans le cadre du déroulement normal des cours, puis du 4 au 13 mars 2027 durant la période de suspension des cours, qui comprend les vacances de l'Aïd el-Fitr.

La correction des devoirs de synthèse et leur remise aux élèves s'effectueront du 29 mars au 3 avril 2027. Le 3 avril sera le dernier délai pour la saisie des notes, tandis que les conseils de classe se tiendront du 6 au 10 avril 2027.

Le calendrier du troisième trimestre

Pour le troisième trimestre, le 8 mai 2027 a été retenu comme dernier délai pour la réalisation et la correction des tests et devoirs de contrôle pour les élèves de 7e et 8e années de l'enseignement de base, de 9e année de l'enseignement de base, ainsi que de 1re, 2e et 3e années secondaires.

Les devoirs de synthèse seront organisés du 10 au 22 mai 2027 dans le cadre du déroulement normal des cours, puis du 24 au 29 mai 2027 durant la période de suspension des cours, qui coïncide avec les vacances de l'Aïd el-Idha.

Pour les élèves de 7e et 8e années de l'enseignement de base ainsi que de 1re, 2e et 3e années secondaires, la correction des devoirs de synthèse et leur remise aux élèves sont prévues les 10 et 11 juin 2027. Le 12 juin constitue le dernier délai pour la saisie des notes. Les conseils de classe se tiendront les 24, 25 et 26 juin 2027.

Pour la 9e année de l'enseignement de base, le dernier délai pour la correction des devoirs de synthèse et leur remise aux élèves est fixé au 5 juin 2027. La saisie des notes devra être achevée au plus tard le 7 juin, tandis que le conseil de classe se tiendra le 12 juin 2027.

Les dates retenues pour la 4e année secondaire

S'agissant de la 4e année secondaire, le 30 avril 2027 a été fixé comme dernier délai pour la réalisation et la correction des tests et devoirs de contrôle.

Les devoirs de synthèse se dérouleront les 5, 6, 7, 10, 11 et 12 mai 2027. Leur correction et leur remise aux élèves sont programmées les 13, 14 et 15 mai.

Le 15 mai 2027 constituera le dernier délai pour la saisie des notes, tandis que les conseils de classe se tiendront les 20, 21 et 22 mai 2027.