Madagascar: Football - FMF - Alfred Randriamanampisoa accable les anciens Barea

Le président de la Fédération malgache de football, Alfred Randriamanampisoa, a répondu aux questions des téléspectateurs mardi soir, lors d'une émission spéciale diffusée sur la chaîne nationale.

Contre-attaque. Invité d'une émission spéciale animée par le journaliste Nathan Mahaiavy mardi soir sur la chaîne nationale, Alfred Randriamanampisoa a pris à partie plusieurs anciens Barea, quarts de finaliste de la CAN 2019. Sans les nommer, le président de la Fédération malgache de football (FMF) semblait viser l'ancien capitaine Faneva Andriantsima, Lalaina « Bolida » Nomenjanahary et Voavy Paulin. Tous trois critiquent depuis plus d'un an la gestion des dirigeants actuels de la fédération.

Alfred Randriamanampisoa a néanmoins appelé les passionnés et les acteurs du football à unir leurs forces. « Nous ne devrions pas perdre de temps à nous critiquer sur les réseaux sociaux. Nous devrions plutôt échanger et nous entraider », a-t-il déclaré.

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Au cours de cette émission d'une heure, initialement prévue pour durer 26 minutes, le président de la FMF a répondu à des questions provenant en majorité des téléspectateurs. Interrogé notamment sur l'indépendance du sélectionneur Corentin Martins dans ses choix tactiques et techniques, il a assuré que la fédération se concentrait sur les questions administratives et financières : billets d'avion, hébergement et restauration des Barea.

Sur la défensive

« La fédération fait de son mieux pour répondre aux besoins des techniciens et obtenir les meilleurs résultats, comme lors des deux CHAN avec le coach Roro », a-t-il ajouté. Il a par ailleurs qualifié les propos du gardien Zacharie Boucher de « maladresse de jeunesse ».

Concernant l'absence des Barea à la COSAFA U20, Alfred Randriamanampisoa a évoqué un choix de la fédération. Il a indiqué que celle-ci avait donné la priorité cette année aux catégories U15, U17 et U20. Selon lui, les U15 sont actuellement en regroupement à l'académie nationale de Carion en vue de la Coupe du monde de football à huit, prévue fin octobre.

Interrogé sur les salaires impayés du coach Roro, le président de la FMF a répondu que la fédération et le ministère de la Jeunesse et des Sports cherchaient une solution, sans donner davantage de précisions.

Le mandat de l'équipe d'Alfred Randriamanampisoa prendra fin l'an prochain. Évoquant la prochaine élection, il a estimé que les candidats devraient d'abord « gravir les échelons», comme il l'a fait lui-même en étant président de club, membre du comité exécutif, puis vice-président de la fédération.

Sa position a été fragilisée fin mars par le vote des ligues contre l'adoption de nouveaux statuts et du code électoral. La proposition de la fédération visant à élargir le corps électoral à 47 votants doit être réétudiée.