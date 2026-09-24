Angola: Reprise des cours dans l'enseignement général lundi

Luanda — Les cours dans l'enseignement général en Angola pourraient reprendre lundi prochain (28) dans tout le pays, a annoncé mercredi, à Luanda, le secrétaire d'État au Travail et à la Sécurité sociale, Pedro Filipe.

Selon le responsable, l'accord a été signé lors d'une réunion de négociation entre le ministère de l'Éducation et le Syndicat national des enseignants (SINPROF), qui a abouti à un consensus sur plus de 80 % des revendications.

« Le Gouvernement a pleinement respecté ses engagements, compte tenu des clarifications apportées à notre partenaire, qui s'engage à lever la grève lundi », a-t-il déclaré.

De son côté, le secrétaire général du SINPROF, Admar Gimguma, a indiqué que les deux parties avaient fait preuve de souplesse sur les points de désaccord, ce qui a permis de trouver des points de convergence.

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« Nous allons maintenant porter ces consensus à la connaissance des travailleurs, en vue de la levée de la grève », a-t-il affirmé.

Il a annoncé qu'une nouvelle réunion entre les parties se tiendrait lundi 28 afin de rendre publique la décision concernant la levée de la grève, après l'assemblée des travailleurs.

La grève des enseignants, décidée lors d'une assemblée des travailleurs le 12 septembre, a été mise en oeuvre le 21 de ce mois dans tout le pays.