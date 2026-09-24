Angola: Le pays progresse dans l'indice de numérisation de gouvernance de la Banque mondiale

Luanda — L'Angola a intégré le groupe B de l'indice de maturité « GovTech » de la Banque mondiale, atteignant 0,593 point et dépassant la moyenne mondiale fixée à 0,589.

Selon un rapport de la Banque mondiale, parvenu mercredi à l'ANGOP, le pays est passé du groupe C à une catégorie de maturité numérique plus élevée, reflétant les progrès du programme de réforme et de modernisation de l'État, impulsé par le Président de la République, João Lourenço.

L'amélioration de cet indicateur international résulte de l'accélération des politiques publiques visant à dématérialiser les services administratifs, à réduire la bureaucratie et à transférer les interactions entre l'État, les citoyens et les entreprises vers des plateformes numériques.

Le document souligne que ces progrès sont le fruit de la mise en oeuvre de la Feuille de route pour la transition numérique de l'administration publique 2022-2027 et de l'adoption de l'Agenda pour un Gouvernement numérique.

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Coordonné par la Commission interministérielle pour la réforme de l'État, l'Agenda 2022-2027 comprend 214 projets prioritaires, dont la Plateforme d'interopérabilité de l'administration publique.

Parmi les actions structurantes menées par l'Institut pour la modernisation administrative (IMA), on peut citer : le développement de l'infrastructure numérique publique, la consolidation de l'identité numérique, la mise en place de la signature électronique, le renforcement de la cyber-sécurité et le développement des compétences numériques au sein de la fonction publique.

Dans le domaine des investissements, le rapport souligne l'allocation de 150 millions de dollars au Programme d'infrastructure numérique publique, qui s'inscrit dans un plan global de transformation numérique d'une valeur de 450 millions de dollars, dont 300 millions de dollars de cofinancement de la Banque mondiale.

Avec ce niveau de transition, l'Exécutif angolais réaffirme son engagement à consolider une administration publique plus agile, transparente et intégrée, en vue d'améliorer continuellement la prestation des services essentiels aux citoyens et aux entreprises.