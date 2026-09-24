Angola: Le ministre d'État réaffirme son appel aux investissements dans le secteur non pétrolier

New York — Le ministre d'État à la Coordination économique, José de Lima Massano, a réitéré, mardi, à New York, l'appel aux investissements dans le secteur non pétrolier, un segment de l'économie qui joue un rôle de plus en plus important dans le développement de l'Angola.

S'exprimant au nom du Président de la République, João Lourenço, lors de la Journée Forbes Afrique 2026, le ministre a retracé la trajectoire de l'Angola depuis le retour à la paix, soulignant la transition d'une économie dépendante du pétrole à une économie plus diversifiée, grâce aux réformes économiques initiées en 2018 avec le soutien du Fonds monétaire international (FMI).

« Nous voulons continuer à attirer les investissements étrangers non pétroliers dans le pays. L'économie se développe au-delà du pétrole », a déclaré le ministre d'État lors de cet événement organisé en marge de la 81e Assemblée générale des Nations Unies, sur le thème « L'Angola au-delà du pétrole ».

Il a révélé que l'Angola a enregistré près d'un milliard de dollars d'investissements directs étrangers hors secteurs pétrolier et gazier cette année, soit la meilleure performance jamais réalisée.

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Selon José Massano, la tendance reste positive et laisse entrevoir un résultat encore plus élevé d'ici la fin de l'année.

Il a également souligné les récentes performances de l'économie angolaise, qui a enregistré une croissance de 8,74 % en glissement annuel au deuxième trimestre 2026, tandis que le secteur non pétrolier a connu une expansion de 9,24 %.

Parmi les secteurs moteurs de cette transformation, le ministre d'État a cité l'agriculture, l'industrie manufacturière, le commerce, les télécommunications et le tourisme, insistant sur le fait que la croissance se manifeste dans différents secteurs de l'économie.

Évoquant l'évolution de l'économie angolaise depuis la fin de la guerre, José Massano a mis en avant le processus de réforme initié en 2018, avec le soutien du FMI, qui a contribué au rétablissement de la stabilité macroéconomique et à la création de conditions plus favorables à l'activité économique et à l'investissement.

Parmi les mesures mises en oeuvre, il a cité le renforcement de l'indépendance de la banque centrale, la libéralisation du marché des changes, la facilitation du rapatriement des capitaux et les progrès réalisés en matière d'inclusion financière.

Pour le ministre d'État, ces réformes s'inscrivent dans un processus plus large de transformation économique, visant à réduire la dépendance historique au pétrole et à créer de nouvelles sources de croissance.

Il a également souligné la position géographique de l'Angola comme un atout pour les investisseurs, insistant sur le fait que le marché national doit être envisagé non seulement en fonction de l'ampleur des besoins intérieurs, mais aussi en fonction de sa capacité à desservir d'autres marchés de la région.

Dans ce contexte, le responsable a mentionné les initiatives d'intégration économique régionale et les accords conclus avec des partenaires internationaux, qui permettent la production en Angola et l'accès à d'autres marchés, créant ainsi les conditions permettant au pays de s'imposer comme une plateforme régionale de production et de distribution.

« Le potentiel de croissance de l'Angola est très vaste », a-t-il déclaré, ajoutant qu'il existe des opportunités dans pratiquement tous les secteurs, à condition que les investisseurs soient prêts à développer des projets dans le pays.

Le tourisme, un secteur à fort potentiel de croissance

Le Gouvernement a également souligné le tourisme comme l'un des secteurs présentant le plus grand potentiel de développement, insistant sur le fait que l'Angola possède des ressources naturelles et un patrimoine encore largement inexploités, notamment des zones à forte biodiversité et une faune abondante.

Selon le ministre d'État, le développement du tourisme nécessite toutefois l'expansion des infrastructures, un domaine dans lequel l'Exécutif investit dans l'eau, l'énergie, les routes et les transports.

À cet égard, il a mis en avant la modernisation des infrastructures aéroportuaires et le nouvel aéroport international, considérant que l'amélioration des liaisons et des infrastructures est une condition essentielle au développement du tourisme, de l'agriculture et de la logistique.

La diversification économique, a-t-il conclu, est donc liée à un effort plus large visant à créer les conditions nécessaires à l'investissement privé, tant national qu'étranger, pour participer à la transformation structurelle de l'économie angolaise.

Organisée par Forbes Afrique lusophone, en collaboration avec Forbes Afrique, cette réunion a rassemblé à New York des investisseurs, des chefs d'entreprise, des représentants gouvernementaux, des institutions financières et d'autres décideurs afin de discuter du rôle de l'Afrique dans l'économie mondiale et des opportunités d'investissement, de commerce et d'affaires sur le continent.