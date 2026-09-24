Angola: La diplomatie économique franco-angolaise reste forte - Ambassadrice

Luanda — La diplomatie économique franco-angolaise continue de progresser résolument vers le renforcement du tissu économique et la diversification de l'économie angolaise, a déclaré mercredi, à Luanda, l'ambassadrice de France en Angola, Sophie Aubert.

Lors de son intervention à une table ronde consacrée à la coopération économique bilatérale, en marge du Forum économique angolais (AEF), qui se tient jusqu'à vendredi 25 dans la capitale angolaise, elle a souligné qu'environ 115 entreprises françaises, dont des filiales de grands groupes, sont implantées dans le pays.

Elle a précisé que cet écosystème d'affaires représente le troisième employeur privé étranger sur le marché angolais, garantissant près de 30 000 emplois.

« Ces entreprises brassent plus de six milliards d'euros, et les investissements directs cumulés devraient atteindre 18 milliards d'euros en 2024 », a-t-elle insisté.

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Concernant les nouveaux domaines d'activité, l'ambassadrice a précisé que, si le secteur des hydrocarbures demeure un pilier historique de la relation bilatérale depuis 1970, on observe une diversification croissante des entreprises françaises, en phase avec les priorités de développement de l'Angola.

Elle a mis en avant le secteur des transports et de la logistique, avec la gestion du terminal de marchandises diverses du port de Lobito par AGL, la présence d'entreprises telles que CMA CGM et AGS, ainsi que le transport aérien avec Air France et le soutien à la mobilité avec Alstom.

Sophie Aubert a ajouté que, dans le domaine de l'aéronautique et du spatial, la France a fourni des avions à la TAAG, par l'intermédiaire d'Airbus, et qu'un partenariat stratégique existe dans le secteur spatial, notamment en matière d'observation de la Terre par satellite.

Elle a également évoqué le secteur de la transition énergétique et de l'eau, avec le projet « SUEZ/ProÁgua » et les initiatives en matière d'énergie solaire promues par TotalEnergies, en coopération avec Sonangol, comme autres axes de coopération.

Dans les secteurs de l'industrie, de la santé et des services, elle a souligné la présence de groupes tels que Saint-Gobain, acteur majeur du secteur de la santé, des solutions numériques (Cegid), du secteur audiovisuel (Canal+ et l'acquisition de MultiChoice), ainsi que dans le secteur agroalimentaire, avec le groupe Castel.

Le secteur de la défense, avec un accent particulier sur la coopération navale (Naval Group et Kership) pour le renforcement et le développement de la marine angolaise, illustre également cette diversification.

En matière de justice et de sécurité juridique, la diplomate a insisté sur l'importance pour l'État de garantir des cadres réglementaires transparents, la stabilité et la sécurité juridique afin de maintenir l'Angola parmi les destinations attractives pour les investisseurs internationaux.

Le Forum économique angolais réunit chaque année des représentants du gouvernement, des diplomates, des dirigeants du secteur privé et des analystes économiques pour débattre des solutions et des orientations nécessaires à une croissance durable de l'économie nationale.