Angola: L'Ambassade de France présente une exposition sur les relations diplomatiques avec le pays

Luanda — Une exposition photographique célébrant 50 ans de relations diplomatiques entre l'Angola et la France est visible depuis mercredi au Palácio de Ferro de Luanda.

Les photographies offrent un aperçu des différents moments de la coopération bilatérale et favorisent le dialogue culturel par l'expression artistique.

Cette exposition, une initiative de l'Ambassade de France en Angola et de l'Agence française de développement (AFD), rassemble une sélection d'images illustrant des moments marquants d'un demi-siècle d'histoire commune entre les deux pays.

L'exposition met également en lumière l'évolution du partenariat franco-angolais et la diversité des acteurs de l'Équipe France en Angola.

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Outre la collection photographique, visible jusqu'au 3 octobre, l'exposition présente des courts métrages réalisés par de jeunes artistes angolais en partenariat avec l'Ambassade de France.

À cette occasion, l'ambassadrice de France en Angola, Sophie Aubert, a déclaré que l'exposition témoigne de la solidité des relations franco-angolaises et offre l'opportunité de revenir sur des étapes politiques importantes, ainsi que de réaffirmer l'engagement des deux pays en faveur de la coopération bilatérale.

Elle a expliqué que les relations entre les deux pays ont connu des hauts et des bas, mais se sont renforcées depuis la rencontre organisée à cet effet par les Présidents João Lourenço et Emmanuel Macron.

L'événement s'est déroulé en présence du secrétaire d'État aux Industries créatives, Hélder Marcelino, de la vice-présidente du MPLA, Mara Quiosa, ainsi que de membres de l'Assemblée nationale et de membres du personnel de l'ambassade.

Les relations franco-angolaises ont débuté le 17 février 1976, date à laquelle la France a reconnu la République populaire d'Angola, marquant le point de départ de relations diplomatiques qui allaient se développer au fil des décennies.

Depuis 1976, les relations franco-angolaises n'ont cessé de se renforcer et de se diversifier.