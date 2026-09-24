Madagascar: Salon des industries culturelles et creatives - Haika ouvre un espace aux artistes et créateurs

Artistes, créateurs et acteurs culturels sont invités à se retrouver à Haika, du 9 au 11 octobre à la Cité des Cultures Antaninarenina, pour valoriser leurs talents et réfléchir aux enjeux de leurs métiers.

Donner davantage de visibilité aux artistes et aux métiers de la création. C'est l'un des objectifs de Haika, dont la première édition se tiendra les 9, 10 et 11 octobre à la Cité des Cultures Antaninarenina. Le rendez-vous réunira des artistes, des créateurs et différents acteurs des Industries culturelles et créatives (ICC) autour d'expositions, d'ateliers, de conférences et de rencontres.

L'événement est porté dans le cadre d'une synergie réunissant Miarakap, Hay Ahy Hay et Mahetalent. Il s'adresse notamment aux personnes qui disposent d'un talent, d'un savoir-faire ou d'une créativité, mais aussi à celles qui souhaitent découvrir les métiers de la création ou s'y engager. L'objectif est de créer un espace où les artistes peuvent présenter leurs oeuvres, faire connaître leurs activités et rencontrer de nouveaux interlocuteurs.

Sept familles créatives

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Haika mettra en avant plusieurs domaines des industries culturelles et créatives, notamment les jeux vidéo, le cinéma, la musique, la mode et le textile, l'édition et la littérature, ainsi que les arts visuels et le design. Des artistes et exposants issus de ces différents secteurs pourront présenter leurs travaux à travers les espaces d'exposition prévus pendant les trois journées.

Des conférences et ateliers permettront également d'aborder les réalités du secteur et les difficultés rencontrées par les professionnels. Parmi les enjeux figurent notamment l'accès au financement, la professionnalisation et la structuration des activités artistiques. Une grande partie des artistes évolue encore dans l'informalité, une situation susceptible de limiter leur accès à certaines opportunités.

Haika veut ainsi contribuer à faire connaître davantage les métiers de la création et à mettre en évidence leur potentiel économique et professionnel. La possibilité de vivre durablement de son activité artistique fera également partie des sujets de réflexion, entre opportunités disponibles et obstacles persistants.

Au-delà de l'exposition des oeuvres, le rendez-vous entend favoriser les rencontres et les mises en relation. Pour les artistes, rencontrer de nouveaux acteurs peut ouvrir des possibilités de collaboration, de diffusion ou de développement professionnel.

Porté par la Commission de l'océan Indien (COI) et financé par l'Agence française de développement (AFD) dans le cadre du Projet régional de développement des ICC, le programme d'accompagnement des entreprises culturelles et créatives bat son plein. Mis en oeuvre par Miarakap Conseil et Com'Work (Comores), ce dispositif illustre une ambition forte : structurer, valoriser et propulser durablement les talents créatifs des territoires.

À travers cette initiative, les organisateurs souhaitent offrir une vitrine aux talents et contribuer, à leur échelle, au développement des industries culturelles et créatives à Madagascar.

Pendant trois jours, Haika se présentera ainsi comme un espace de présentation, de découverte, d'échange et de réflexion autour des artistes, de leurs métiers et de leur place dans l'économie culturelle.