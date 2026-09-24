Angola: Une artiste japonaise plaide pour un échange culturel avec le pays

Luanda — L'écrivaine japonaise Mayumi Yamada a plaidé, mercredi à Luanda, pour un renforcement des échanges culturels entre l'Angola et le Japon, notamment dans le domaine littéraire.

Spécialiste de la calligraphie, elle s'adressait à la presse en marge d'un atelier sur la littérature japonaise, organisé dans le cadre d'une exposition de calligraphie japonaise et des célébrations du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre l'Angola et le Japon.

Selon Mayumi Yamada, malgré la distance géographique, les cultures des deux pays partagent des points communs, en particulier dans la manière dont la nature et les sentiments humains sont abordés en littérature.

« La littérature japonaise et angolaise présentent de nombreux points communs, car nous parlons de la nature et des sentiments à travers les âges », a-t-elle expliqué.

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Elle a souligné l'importance de faire découvrir la culture japonaise aux enfants et adolescents angolais et a plaidé pour davantage d'initiatives favorisant un rapprochement entre les deux peuples.

L'artiste japonaise a mentionné que l'exposition présente des poèmes et des calligraphies liés à différentes périodes de l'histoire japonaise, notamment des oeuvres associées à l'esprit du Bushido, et a exprimé le souhait de voir une oeuvre sur ce thème traduite par un écrivain angolais.

Mayumi Yamada a également estimé que la culture japonaise peut transmettre des valeurs telles que la patience et la sérénité.

Elle a souligné que la littérature est un moyen de préserver et de transmettre des enseignements.

Par ailleurs, elle a exprimé le désir de promouvoir la culture angolaise au Japon par le biais d'initiatives d'échanges culturels, mentionnant l'organisation d'événements autour du café angolais comme un moyen de rapprocher les deux peuples.

De son côté, la représentante de la galerie Mayamba, Neide dos Santos, a déclaré que cette initiative offre au public angolais l'opportunité d'en apprendre davantage sur la culture japonaise et, simultanément, de créer un pont pour la diffusion de la culture angolaise au Japon.

« Cela fait 50 ans que nous célébrons l'amitié, et cette exposition nous permet d'en apprendre un peu plus sur la culture japonaise », a-t-elle affirmé.

Neide dos Santos a indiqué qu'en plus de l'exposition de calligraphie, des ateliers de littérature japonaise sont organisés pour les étudiants et les pratiquants d'arts martiaux.

Elle a précisé que le programme se poursuit jusqu'à vendredi, permettant aux participants d'approfondir leurs connaissances de la littérature et de la culture japonaises.

Elle a ajouté que la galerie Mayamba entend continuer à promouvoir des initiatives similaires, afin de servir de lieu d'échange et de diffusion pour les artistes de différentes nationalités.

L'exposition de calligraphie japonaise, consacrée au maître Ozawa Ransetsu, est visible à la galerie Mayamba jusqu'à vendredi 25.

Durant cet événement, les participants ont également pu découvrir l'art traditionnel du « Shodo », une forme de calligraphie japonaise, ainsi que divers aspects de la littérature et de la philosophie culturelle japonaise.