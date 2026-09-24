Angola: José de Lima Massano met en lumière la transformation économique

New York — L'Angola consolide une économie plus diversifiée et moderne, offrant de nouvelles opportunités d'investissement dans la quasi-totalité des secteurs, a déclaré mardi, à New York, le ministre d'État à la Coordination économique, José de Lima Massano.

S'exprimant lors de la Journée Forbes Afrique 2026, représentant le Président de la République, João Lourenço, le gouvernant a présenté, sous le thème « L'Angola au-delà du pétrole », le plan de réformes économiques, la diversification de l'économie et les perspectives de croissance et d'investissement en Angola, lors d'un événement organisé en marge de la 81e Assemblée générale des Nations Unies.

Organisée par Forbes Lusophone Africa, en collaboration avec Forbes Africa et Forbes Afrique, cette rencontre a réuni à New York des investisseurs, des entrepreneurs, des représentants gouvernementaux, des institutions financières et d'autres décideurs afin de discuter du rôle de l'Afrique dans l'économie mondiale et des opportunités d'investissement, de commerce et d'affaires sur le continent.

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Dans son discours, José de Lima Massano a expliqué que la dépendance excessive au pétrole a conditionné la structure de l'économie angolaise pendant des décennies, rendant le pays particulièrement vulnérable aux fluctuations des prix internationaux et engendrant une forte dépendance aux importations.

Il a rappelé qu'à partir de 2018, l'Angola a entamé un cycle de réformes macroéconomiques visant à renforcer la stabilité et à créer les conditions d'une transformation progressive de sa structure économique.

Parmi les mesures adoptées, il a souligné les réformes du système financier, notamment le renforcement de l'autonomie de la Banque nationale d'Angola, et la réforme du marché des changes, dans le cadre du processus de stabilisation de l'économie.

Les résultats les plus récents, selon le responsable, témoignent d'une économie plus dynamique hors du secteur pétrolier. Au deuxième trimestre 2026, le PIB a progressé de 8,74 %, tandis que le secteur non pétrolier a enregistré une croissance de 9,24 %.

L'agriculture, l'industrie manufacturière, le commerce, les télécommunications, les services financiers et le tourisme ont été identifiés comme des secteurs contribuant à la transformation de la structure productive du pays.

Le ministre d'État a également évoqué le ralentissement de l'inflation, qui s'est établi à 8,78 % en août 2026, contre 9,33 % en juillet.

« L'économie se développe au-delà du pétrole », a déclaré José de Lima Massano, soulignant l'espace disponible pour de nouveaux investissements dans pratiquement tous les secteurs.

Dans ce contexte, il a mis en avant les performances des investissements directs étrangers hors secteur pétrolier, notant que l'Angola a enregistré son meilleur résultat à ce jour, avec environ un milliard de dollars américains.

Le ministre a également souligné la position géographique stratégique de l'Angola, qui permet au pays de répondre aux besoins du marché intérieur et, simultanément, de servir de plateforme d'accès aux marchés régionaux.

Pour soutenir ce processus, il a insisté sur l'importance des investissements dans l'eau, l'énergie, les routes, les aéroports, les télécommunications et autres infrastructures essentielles à l'activité productive, à la logistique et au développement du tourisme.

Concernant le tourisme, José de Lima Massano a souligné le potentiel encore largement inexploité de l'Angola, notamment sa biodiversité et son patrimoine naturel, certaines régions du pays étant encore pratiquement inconnues à l'international.

La transformation numérique a également été abordée

Le ministre d'État a reconnu que la taille du territoire angolais continue de freiner le développement de la connectivité, malgré les investissements réalisés dans les télécommunications et les infrastructures numériques.

Il a toutefois souligné que le développement des télécommunications crée de nouvelles opportunités pour les jeunes grâce à l'entrepreneuriat et aux startups, et a mis en avant la simplification des démarches de création d'entreprise, qui peuvent désormais être effectuées en quelques heures.

José de Lima Massano a également évoqué les défis liés au marché international du diamant, plaidant pour une coopération renforcée entre les pays producteurs de la région.

À cet égard, il a insisté sur l'importance d'une collaboration entre l'Angola, le Botswana, la Namibie et l'Afrique du Sud, compte tenu du poids économique de l'industrie diamantaire et de son impact sur le développement des pays producteurs.

Se projetant sur la prochaine décennie, le ministre d'État s'est dit convaincu que le pays disposera d'une économie plus diversifiée et moderne, capable de générer de nouvelles opportunités pour les Angolais et de jouer un rôle croissant dans le développement du continent africain.

Lors de cet événement, une vidéo institutionnelle de l'Agence de promotion des investissements privés et des exportations (AIPEX), consacrée aux opportunités d'investissement en Angola, a également été diffusée.

La présentation a complété le discours du ministre d'État, mettant en lumière les secteurs et les opportunités du pays et réaffirmant l'ouverture de l'Angola aux investissements nationaux et étrangers.

L'autre moment fort était la remise du Prix Forbes Afrique à Edson dos Santos, président du conseil d'administration d'Etu Energias.

Le président de la République du Mozambique, Daniel Francisco Chapo, a également participé à la réunion et a abordé les priorités stratégiques du pays, le rôle des ressources naturelles dans la transformation économique et les perspectives d'intégration régionale.

La Journée Forbes Afrique 2026 s'est déroulée sous le thème « L'Afrique au coeur du dialogue économique mondial », réunissant décideurs africains et investisseurs internationaux dans un espace dédié aux échanges sur les capitaux, le commerce, l'investissement et l'avenir économique du continent.