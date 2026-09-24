Angola: Le secrétaire d'État appelle à la transparence dans la perception des droits d'auteur

Luanda — Le secrétaire d'État aux Industries créatives, Hélder Marcelino, a défendu mercredi, à Luanda, la nécessité de clarifier la perception des redevances de droits d'auteur pour les sociétés de gestion collective et les éditeurs, afin de garantir un système de droits d'auteur plus juste, plus transparent et plus sûr en Angola.

S'exprimant lors de l'ouverture du séminaire sur « La performance des sociétés de gestion collective face aux éditeurs », le secrétaire d'État a déclaré que le secteur culturel connaît une transformation impulsée par la croissance numérique, qui crée des opportunités mais aussi de nouveaux défis pour la communauté artistique.

Hélder Marcelino a souligné que le droit d'auteur n'est pas seulement un instrument juridique, mais aussi un mécanisme de valorisation du travail créatif.

« Les créateurs doivent être reconnus, respectés et rémunérés équitablement », a-t-il affirmé.

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Le secrétaire d'État a appelé les sociétés de gestion collective à fonder leurs actions sur la confiance, la légalité et la transparence en matière de responsabilité.

« Les redevances perçues n'appartiennent pas aux sociétés, mais aux auteurs et aux titulaires de droits », a-t-il précisé.

Selon le responsable, l'un des principaux objectifs du colloque est de clarifier qui est habilité à octroyer des licences ou à percevoir des redevances, et dans quelles circonstances, afin d'éviter toute situation d'incertitude juridique, de double facturation ou de chevauchement de représentation.

Il a souligné que les utilisateurs, tels que les stations de radio et de télévision, ont le droit de savoir qui perçoit les redevances, qui gère les fonds et quel est le fondement juridique de ces perceptions.

Il a également plaidé en faveur de contrats clairs et a demandé que l'État, par l'intermédiaire du Service national du droit d'auteur et des droits voisins (SENADIAC), rattaché au ministère de la Culture, renforce la supervision et le contrôle du système.

Le séminaire analyse des thèmes tels que « Le rôle des sociétés de gestion collective et des éditeurs », « Le rôle des sociétés de gestion collective dans l'octroi de licences, la perception et la distribution des droits d'auteur et des droits voisins » et « Le rôle des éditeurs dans l'exploitation, l'octroi de licences et la gestion des droits d'auteur ».